Maluma sorprendió a su novia con un romántico detalle por su segundo aniversario, ¡tienes que verlo!

Maluma sí que es todo un romántico… y no solo en la letra de algunas de sus canciones, sino que también en la vida real. El cantante celebró dos años de feliz noviazgo con Natalia Barulich y para demostrarle lo mucho que la quiere, le preparó una romántica sorpresa ¡con pétalos y rosas! La modelo de ascendencia croata y cubana quedó tan impresionada con este detalle, que lo compartió a través de sus redes sociales.

Aprovechando que el intérprete colombiano está de gira por Europa con su tour 11:11, la pareja se dio una escapada exprés a la isla de Mykonos, en Grecia. Por lo que pudimos ver, la pasaron de maravilla sobre todo Natalia, quien se quedó fascinada con la linda sorpresa de Maluma, quien además de llenarla de rosas rojas, también le regaló una foto de ambos y lo que parecía ser una carta enrollada como si fuera un pergamino.

VER GALERÍA El cantante de 25 años es de lo más detallista con su novia

Lo creas o no, Maluma cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, es un chico súper romántico, además de ser un novio muy alivianado y cero celoso.

En una entrevista exclusiva para nuestra revista hermana ¡HOLA! Colombia, el cantante de 25 años habló como nunca sobre su noviazgo con Natalia, a quien conoció en la filmación de su videoclip musical Felices los 4. “Soy muy romántico, detallista, me gusta hacerla sentir bien, eso es lo más importante. Me gusta protegerla, cuidarla y no soy celoso para nada. Me gusta que ella tenga su libertad, que viva que haga sus cosas. Ella también está pasando por un buen momento en su carrera, entonces nos apoyamos, trato de empujarla y de ser una motivación para ella”.

Y así fue como se enamoraron

Además de estar enamorado de la belleza de su novia, el intérprete de Mala Mía, confesó que ambos tuvieron una conexión especial desde el primer día. “A ella le gustaba mucho mi música y luego de Felices los 4 hubo una conexión. Además ella también hace música es DJ y canta hermoso, entonces tenemos una química a nivel musical. Por ahí empezó todo”.