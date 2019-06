El doloroso mensaje de despedida de la mamá de Edith González: 'Me voy a ir contigo, hijita'

El triste fallecimiento de Edith González conmocionó a sus seguidores, amigos y familiares, dejándolos con un vacío que jamás podrán llenar. Quienes más lamentan la gran pérdida de la actriz son sus seres queridos más cercanos, en especial su hija Constanza y su mamá Ofelia Fuentes. Para la madre de Edith perder a su hija ha sido el golpe más duro, tan doloroso que sus palabras de despedida llegaron a preocupar a quienes la rodean, tal como reveló la actriz Lorena Velázquez a un programa de espectáculos mexicano.

“Ella dijo: 'Me voy a ir contigo, hijita’, se lo dijo en el panteón francés (ubicado en la Ciudad de México)", contó Lorena sobre el día en el que los familiares y seres queridos de Edith le dieron el último adiós a la protagonista de Doña Bárbara. "Dijo: ‘Quiero verla por última vez’, levantaron el féretro y dijo: ‘me voy a ir contigo, hijita’”, agregó Lorena sobre la dolorosa despedida de una madre a su hija.

Lorena, una gran amiga de la familia, trató de consolar a la mamá de Edith González. “Cuando llegó a mi lado le dije: ‘No Ofe, ni digas’. Tengo que estar cerca de ella porque está muy frágil, está muy triste", explicó la primera actriz sobre el desgarrador momento.

"Tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle: 'No, no te me apagues, tienes que estar con Constanza, tienes a tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir", agregó sobre cómo ha tratado de confortar a Ofelia en un momento tan difícil.

Edith González falleció el 13 de junio pasado por complicaciones del cáncer que padecía

Lorenzo Lazo, el verdadero amor de Edith González

Lorena Velázquez conoció a Edith desde que era una niña, pero su amistad nació cuando González protagonizó la obra Aventurera, convirtiéndose en gran amiga de la familia. La primera actriz fue testigo de la alegría de Edith al lado de su esposo Lorenzo Lazo, quien según cuenta fue el verdadero amor de su amiga.

"Se nos fue cuando su vida era completa, cuando tenía un gran matrimonio, un hombre como Lorenzo, una hija tan divina como Constanza", dijo Lorena. Y a pesar de la estrecha relación entre Edith y la actriz, su familia no fue quien le informó sobre el delicado estado de salud de la rubia.

Edith González siempre se mostró sonriente en su lucha contra la terrible enfermedad

"Le hablé a Edith al celular y me contestó Constanza y me dijo: '¡Tía Lole!', le dije: 'Ay, mi vida, pásame a tu mamá porque la quiero saludar', y me dice: 'Está ocupada, pero...', y oí que Edith, con su voz dijo: 'Dile que luego le hablo'. Y dije: 'Ay, luego me habla, y ya no me habló'", recordó sobre la última vez que se comunicó con su amiga.