Ana Patricia Gámez ya tiene un nuevo y tierno ayudante para ejercitarse: su hijo Gael

Para Ana Patricia Gámez hacer ejercicio a diario es parte de su rutina y pocas veces se permite no cumplir -incluso la hemos visto ejercitarse en sus vacaciones-, es por eso que ha ideado diferentes maneras de hacerlo, sobre todo cuando no puede ir al gimnasio y sus dos hermosos hijos, Giulietta y Gael Leonardo, están a su cargo.

Ana Patricia Gámez no se permite faltar a su entrenamiento Video: @anapatriciatv

Ya en otras ocasiones hemos visto como la presentadora de Despierta América (Univision) ha compartido su rutina con la mayor de sus retoños, algo que sin duda alguna disfrutar hacer. Sin embargo, ha llegado el turno del guapo Gael de ponerse las pilas junto a su mamá y comenzar sus entrenamientos, aunque apenas tenga 11 meses de edad.

VER GALERÍA Ana Patricia Gámez ha encontrado en sus hijos a los mejores compañeros de ejercicio

A través de sus redes sociales, Ana Patricia compartió un video en el que muestra como el tierno Gael se convirtió en su mejor compañero de rutina, luego de que no pudo asistir al gym. Al parecer, el bebé se la pasó de lo mejor, pues mientras su mamá sudaba la gota gorda por el ejercicio, Gael cumplía su función de ser un peso extra, mientras reposaba en los brazos de su progenitora.

VER GALERÍA Gael Leonardo se divirtió haciendo ejercicio con su mami

A la pareja de deportistas se les unieron la bella Giulietta y una de sus amiguitas, quienes también siguieron las indicaciones del instructor, aunque al final decidieron que era mejor irse a jugar. “Para que vean lo ingeniosas y recursivas que somos las mamás, mientras cuido y nos divertimos con Giulietta y Gael, hacemos ejercicios con mi súper entrenador”, escribió junto a su publicación.

¿Pensando en agrandar la familia?

Aunque la presentadora ha logrado un equilibrio perfecto entre su vida personal, laboral y como mamá, parece que Ana Patricia no se encuentra lista para traer a este mundo un nuevo integrante de su familia, a pesar de los deseos de su esposo, Luis Carlos Martínez, de convertirse en papá por tercera vez. Así lo hizo saber la hermosa mexicana durante un en vivo que hizo a través de sus redes sociales y desde Las Bahamas, durante una segunda luna de miel que la pareja se permitió tomar, luego de cuatro años de no salir de viaje a solas.

VER GALERÍA La familia de Ana Patricia es muy unida

Mientras la cuñada de Karla Martínez hablaba de lo extraño que se le hacía viajar sin niños y sin maletas extras, su marido la sorprendió. "Vamos por el tercero", algo que puso muy nerviosa a la cuñada de Karla Martínez. "No, no, no. ¡Nada de eso!", respondió Ana Patricia entre risas. Y aunque la sonrisa no se borró de su cara, fue muy firme al decirle a su esposo que no habrá un tercer bebé.