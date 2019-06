¡ Demi Lovato apoya por completo al girl power! La estrella de 26 años de edad defendió a su colega Halsey por tener el valor de mostrar el vello de sus axilas en el último número de Rolling Stone. Halsey, quien engalana el número estelar de la revista, lució al natural para la candente página doble. Sin embargo, provocó muchos comentarios negativos entre sus admiradores, quienes no solo estaban sorprendidos por sus axilas sin depilar, sino también cuestionaron su tono de piel oscuro. Demi y más famosos no dudaron en defenderla de todos los haters y alabar la atrevida fotografía de portada.

La nueva portada de Rolling Stone con Halsey recibió muchas críticas, pero numerosos famosos se apresuraron a defender la decisión de la estrella de mostrar el vello de sus axilas.

Cuando la intérprete de Without Me, de 24 años de edad, publicó su portada de Rolling Stone en sus redes sociales, los internautas la inundaron con comentarios negativos. “La apropiación cultural en su máxima expresión”, escribió un usuario, mientras otro criticó el vello en las axilas: “Pensé que eras millonaria; solo compra un poco de cera”. En la portada, Halsey porta una blusa sencilla, muy poco maquillaje y su cabello con corte pixie con estilo rizado. También posa con ambos brazos hacia arriba, lo cual hace que esa parte de su cuerpo sea muy visible.

Aunque a muchos no les agradó, algunas estrellas de Hollywood alabaron a Halsey. “Hay tantas cosas buenas en esta fotografía que no sé por dónde empezar”, escribió Demi con un emoticón de manos alzadas. La cantante y compositora Maggie Rogers solo comentó: “Apoyo ese vello en las axilas”. La cantante Zara Larson también aplaudió la decisión de la revista de dejar el vello y publicó: “Adoro el hecho de que no hayan editado el vello en las axilas como haría la mayoría de las revistas. Las mujeres no somos bebitos que no tienen vello corporal. Asombrosa portada”.

En el texto, Halsey habló acerca de su lucha contra la crítica y cómo ha aprendido a aceptarse a sí misma. “Yo fui una adolescente que no fue muy apreciada en el bachillerato. Me vendieron el sueño de que todo el mundo me querría porque yo sería una persona famosa”, explicó . “Y ahora tengo 24 y digo ‘bueno, supongo que no importa’.”

