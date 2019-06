Gabriel Soto no cierra la puerta a la posibilidad de volver a convertirse en papá, pues las alegrías más grandes de su vida son gracias a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes tuvo durante su matrimonio con Geraldine Bazán. El actor está muy feliz como padre de dos niñas, y si es que la cigüeña lo vuelve a visitar, él volvería a pedir una pequeñita por un motivo muy especial dentro de su corazón

Gabriel Soto es padre de Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes tuvo durante su matrimonio con Geraldine Bazán

"Dejemos que la vida nos sorprenda. Luego me preguntan mucho si me gustaría tener un niño y siempre digo que, si me dieran a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho", expresó el actor a varios medios de comunicación luego de que le preguntaran sus planes a futuro con su actual novia, Irina Baeva.

"Quizá es un hueco porque mi madre falleció cuando yo era niño, y la relación entre un hombre con un hijo es totalmente diferente a cuando tienes niñas", dijo muy sincero pues, aunque pase el tiempo, para el actor el vacío que dejó su mamá jamás será llenado.

Elisa Díaz Lombardo, madre de Gabriel, falleció hace 34 años, cuando el actor sólo tenía nueve años. El recuerdo, cariño y respeto que tiene de ella es tan grande que la lleva en su mente en todo momento, aunque con discreción. Y en honor a ella, su hija mayor lleva el nombre Elissa.

Elisa Díaz Lombardo, la mamá de Gabriel Soto, falleció cuando él tenía sólo nueve años de edad

En una de las pocas ocasiones que abrió su corazón, Gabriel Soto explicó a un programa de espectáculos en México que era un vacío que nunca se llena de una manera fácil. "A pesar de que uno aprende a vivir con eso, te vuelves más sensible, creo que te hace valorar muchas cosas de la vida. El sufrimiento siempre te hace mejor ser humano, mucho más humilde y te enseña a valorar las cosas”, contó.

Irina Baeva sobre su deseo de ser mamá

Gabriel Soto e Irina Baeva mantienen una relación amorosa que va creciendo con el tiempo. Por ello es que la pareja suele ser cuestionada sobre sus planes a futuro, si habrá boda y si quisieran tener hijos. La actriz de origen ruso explicó a algunos medios de comunicación qué es lo que pasa por su mente.

Gabriel Soto e Irina Baeva mantienen una relación amorosa que se hace más grande con el tiempo

"Claro que sí, me gustaría ser mamá en algún momento de mi vida, como a cualquier mujer", dijo Irina muy segura de lo que quiere a futuro. "Claro que me gustaría tener una familia, tener hijos. Pero hablando de hijos con Gabriel, ya lo platicaré con él en privado", agregó sin dar detalles de su vida privada.