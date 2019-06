Los Obama viven la dolce vita en Italia con otra famosa familia este verano: los Clooney. El expresidente Barack Obama y Michelle Obama fueron fotografiados el domingo 23 de junio mientras disfrutaban un paseo en barco en el Lago Como con George y Amal Clooney, antes de atracar en Cernobbio. La pareja estadounidense y sus hijas, Sasha de 18 años y Malia de veinte, visitaron a los Clooney en su Villa Oleandra en Laglio, de acuerdo con el Daily Mail .

Amal, de 41 años, deslumbró en el paseo con un vestido floral color naranja de Gucci, mientras que sus invitados, Michelle, de 55 años, y Barack, de 57, lucieron muy elegantes con trajes oscuros similares, sin corbatas. El ganador del Óscar fue visto en el acto de ofrecer la mano para ayudar a descender del barco a la hija mayor de los Obama, quien portaba un vestido oscuro.

El Daily Mail reporta que se estableció una zona de exclusión de 300 pies alrededor de la villa italiana de la estrella de Hollywood durante la estancia de la familia Obama. El Lago Como es la última parada de las vacaciones de los Obama en Europa, que también incluyeron una visita al sur de Francia. El lujoso viaje familiar ocurre después de la reciente graduación de Sasha del bachillerato.

George, ferviente partidario del expresidente, y Barack han sido amigos durante varios años. En 2012 el excomandante en jefe se sinceró con Entertainment Tonight acerca de su amistad con la estrella de Ocean’s Eleven. “Lo cierto es que nos conocimos debido a un tema sustantivo. Él ha abogado con gran energía por la gente de Darfur y el pueblo de Sudán que han sido brutalizados durante mucho tiempo”, explicó Barack.

El exmandatario agregó: “Entonces, cuando yo era senador, mucho antes de ser presidente, ese era un problema y yo trabajaba sobre bases de dos partidos políticos y George, quien había viajado allá y había hecho documentales y estaba muy bien informado, acudió a testificar al Congreso. Así fue que nos conocimos y él es un buen hombre y un buen amigo”.

La esposa de Barack incluso ha admitido que la famosa estrella de Hollywood es su “regalo”. Durante una presentación en Jimmy Kimmel Live! en 2018, la madre de dos jovencitas participó en un segmento titulado “Things Michelle Obama Couldn´t Say as a First Lady (cosas que Michelle Obama no podía decir como Primera Dama)” y dijo: “Oh, claro. Clooney es mi regalo. Creo que es el regalo de todos”.