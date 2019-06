Rashel Díaz revela cómo es que procura mantener la privacidad de sus hijos casi intacta

Aunque Rashel Díaz es una de las personalidades más abiertas y transparentes de la televisión hispana, sabe muy bien que en ocasiones hay cosas que se debe guardar para ella y su familia. Tal es el caso de sus hijos, quienes han decidido mantenerse alejados de los reflectores y de la fama de su mamá, quien de forma muy comprensiva, respeta esa decisión y se muestra discreta al momento de hablar de su familia públicamente.

Junto a una increíble foto en la que podemos verla posar junto a sus dos hijos, Daniela y Juan Daniel, la hermosa cubana escribió un mensaje en el que aclaró el por qué en ocasiones no muestra un poco más de su relación con sus retoños y de cómo procura cuidarlos de los riesgos que implica ser una figura pública que expone su vida en redes sociales. “Desde que comencé con mis redes, mis hijos me pidieron que no los etiquetara en las fotos y fue una decisión que respeté”, escribió.

La también conferencista continuó su mensaje hablando del por qué sus guapos hijos prefieren mantener un perfil bajo y no figurar mucho en las redes de su mamá. “Yo por aquí muestro mi día a día y a ellos no les molesta que coloque fotos cuando estamos juntos, muchas veces me comentan y siempre compartimos cosas, pero eligen mantener la privacidad de sus propias redes y me parece perfecto”, agregó.

Rashel finalizó sus palabras diciendo que respetando su derecho a la privacidad, es como procura que sus retoños disfruten de su vida sin sentirse vigilados todo el tiempo y se puedan sentir libres. “Mientras ellos estén bien, yo también, y sus elecciones las respetaré y los apoyaré sin falta, más aún en temas como este. ¡Son lo que más amo en el mundo!”, puntualizó.

Siempre orgullosa de sus hijos

Aunque los Daniela y Juan le han pedido a su mamá no hacer públicas sus cuentas de redes sociales, si han permitido que la presentadora comparta con sus seguidores los momentos más importantes que viven juntos. Justo como pasó hace unos meses, cuando Rashel Díaz presumió que su hija ya había aprendido a manejar e incluso había conseguido su primera licencia para conducir.

Por otro lado, la presentadora también ha presumido las sopresas que su hijo Daniel le da, sobre todo cuando ha regresado a casa por sorpresa, pues el joven galán ya no vive con ella, debido a que estudia la universidad en Tallahassee.