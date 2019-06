Sarah Kohan, la esposa de 'Chicharito' Hernández, muestra su figura a una semana de ser mamá

A una semana de haberse convertido en madre, Sarah Kohan ha compartido su evolución a través de las redes sociales. La esposa de Javier ‘Chicharito’ Hernández disfruta de los primeros días del pequeño Noah y no ha dudado en publicar las postales más lindas de esta etapa, así como la forma en la que está viviendo el postparto. Los seguidores de la pareja han quedado impresionados por el cambio de Sarah, ya que, a solo unos días del parto, su silueta luce casi recuperada.

Sarah Kohan detalló cómo se encuentra a una semana de haberse convertido en madre

En uno de sus perfiles en las redes sociales, la modelo de origen australiano publicó una selfie frente al espejo, en la que aparece con un top negro y un pants del mismo color. En la fotografía se aprecia el característico brillo de las mujeres que recién se han convertido en madres, y también llama la atención que su vientre apenas y se ve inflamado.

Kohan acompañó esta imagen con un mensaje, en el que contó a sus fans que –en general—se ha sentido muy bien en su primera semana con el bebé, además de detallar los cambios que poco a poco se van manifestando en su cuerpo.

“Mi cuerpo postparto a una semana… esta semana la he vivido a plenitud llena de amor y estoy muy agradecida por tener un bebé hermoso y sano. Mi cuerpo se ha sentido relativamente bien, considerando que apenas di a luz al bebé, pero tengo que decirlo, ¡hoy ha sido lo mejor que me he sentido en toda la semana!”, escribió la joven madre.

“Tengo mucha leche y estoy tan agradecida por ello, así puedo alimentar a nuestro pequeño bebé y tener ese vínculo especial con él, pero en realidad, ha sido un gran cambio al que apenas me estoy acostumbrando. Mi línea nigra (una línea oscura vertical que aparece en el abdomen durante el embarazo) aún está muy oscura y todavía se nota en mi estómago. Mi estómago se está contrayendo lentamente, pero sigue siendo muy suave y regordete”, explicó Kohan.

Sarah finalizó su mensaje anhelando ver los nuevos cambios que la maternidad seguirá trayendo a su cuerpo. "Estoy emocionada de ver el progreso en las próximas semanas y, finalmente, lograr que mi cuerpo vuelva a su estado más fuerte".

Así vive Sarah Kohan sus días como mamá

Acostumbrada a compartir su vida a través de las redes, la nueva mamá explicó cómo han sido estos primeros días con el pequeño Noah. “Dar a luz fue una de las mejores experiencias de mi vida, tuve mucha suerte porque no tuve ninguna complicación por lo que fue muy fácil”, dijo.

El postparto no ha sido tan complicado para la influencer, pues se ha mantenido activa y muy animada. “La recuperación ha sido increíble, es muy loco tener un pequeño humano dentro de ti y que en realidad des a luz una vida”, reveló.