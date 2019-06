Jennifer Lopez rinde un emotivo homenaje a Selena, ante la presencia de su familia

Hace más de 20 años, Jennifer Lopez conquisto los corazones de millones alrededor del mundo con si interpretación de Selena Quintanilla, en la película biográfica de la fallecida 'Reina del Tex-Mex'. Ahora, convertida en toda una súper estrella, la cantante procura continuar con el legado de la leyenda de la música grupera y de vez en cuando se encarga de recordarla cantando algunos de sus éxitos.

Tal fue el caso de la más reciente fecha de la gira It's My Party, la cual se llevó a cabo en Texas, lugar de nacimiento de la intérprete de Como la Flor. Ahí, Jennifer Lopez recordó a Selena cantando uno de los más grandes éxitos de la intérprete llamado Si Una Vez, ante un público visiblemente emocionado que la acompañó a una sola voz.

JLo recordó a Selena Quintanilla cantando su éxito 'Si una vez' Video: @jennyloxksr

Entre los asistentes al concierto, se encontraban los hermanos de la intérprete de Dreaming of You, A.B. y Suzette Quintanilla, quienes también se emocionaron con el tributo que la 'Diva de El Bronx' rindió a la siempre recordada Selena.

A través de sus redes sociales, Suzette compartió una fotografía detrás de bambalinas en la que se le ve al lado de su hermano y de la mismísima Jennifer, a quien vemos lucir de lo más guapa y lista para subir al escenario. "Gran show @jlo y ¡la canción!", escribió la exbaterista de Los Dinos, el grupo que tocaba junto a Selena. "Fue bueno verte y a toda la familia", escribió como respuesta 'Jen.

La lleva dentro de ella

Sin duda alguna, Selena estará por siempre ligada a la vida y carrera de Jennifer Lopez. Y es que gracias a la oportunidad que tuvo la cantante de interpretar a la nacida en Texas, es que hoy es reconocida como una de las estrellas mundiales más importantes de la música. De eso es consiente la neoyorquina y por eso procura recordarla.

“Yo siempre la traigo dentro de mí, no sólo por la oportunidad como actriz que me dio, sino por todo lo que aprendí al estudiarla a ella como persona, como ser humano, como una jovencita. Además como se manejaba y actuaba todo en este negocio, que no es fácil y ella lo hizo con mucho corazón”, dijo en 2015, durante una conferencia de prensa durante en la Ciudad de México.