En muchas ocasiones nos hemos sorprendido cuando le echamos un vistazo al pasado y encontramos fotografías que nos remiten a un tiempo y espacio que nos parece extraño en todo sentido. Así le sucedió a la actriz Salma Hayek, quien recordó una etapa de su vida de manera muy peculiar.

VER GALERÍA La actriz salma Hayek sorprendió a propios y extraños con una fotografía del pasado

La mexicana de 52 años compartió una fotografía suya del pasado que le generó una serie de sentimientos encontrados. La postal data de la época en que la exitosa estrella del cine se iba abriendo paso en Hollywood. En ella se puede apreciar a una joven y simpática Salma que según su opinión, no fue captada en su mejor ángulo.

VER GALERÍA Con gran sentido del humor, Salma expresó que la fotografía no le hacía justicia a su belleza natural.

“Cuando vas a una audición y te toman una foto peor que la de tu licencia”, escribió. Y es que como ya nos tiene acostumbrados, la esposa del magnate francés François Henry Pinault no tiene reparos en publicar fotografías que resaltan diferentes aspectos de su día a día, lo que demuestra su gran personalidad y seguridad que es siempre aplaudida por sus millones de seguidores en las redes.

VER GALERÍA La actriz mexicana de 52 años está casada con el magnate francés, François Henry Pinault.

Detrás de la foto se observa la hoja de vida de Salma en ese entonces y se aprecia que ya había participado en importantes producciones como Desperado y From Dusk Till Down. Con un gran ánimo reflejado en la instantánea, Salma llamó la atención de su abultado grupo de followers quienes no dudaron en resaltar su belleza así como también su excelente sentido del humor.

VER GALERÍA La fotografía fue celebrada por sus seguidores y algunos colegas del medio

Asimismo, varias figuras del medio artístico dejaron sus comentarios celebrando la imagen con alegría, “ni así te ves mal, ja, ja, ja”, escribió la actriz Sandra Echevarría. “Ahora sí me hiciste reír, ¡tal cual! No existía el beauty plus”, expresó Alicia Machado.

Otra imagen sorprendente

Luego de haber disfrutado de unas vacaciones en Saint-Tropez, en donde la vimos con un look relajado y bohemio, Salma Hayek compartió un clip en la cual presume a su próximo personaje, Isabel, que forma parte de la película Bliss.

Loading the player...

La caracterización es sorprendente, ya que se le aprecia con unas rastas en el cabello y a su equipo de producción procurando cada detalle al máximo. “Así es como me doy un baño”, se le escucha decir de manera jocosa.