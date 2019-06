Michelle Renaud está de vacaciones en Cancún, dando la bienvenida al verano como muchos desearían: cerca del mar, con una refrescante piscina a la mano y un clima cálido que anima a presumir los mejores bikinis de la temporada. Lejos de las cámaras, la actriz mexicana parece estar tomando unos días de descanso, con el pequeño detalle de que no dejó la rutina de ejercicio en casa.

La protagonista de La Reina Soy Yo dejó a todos sorprendidos cuando publicó un par de videos desde el hotel en el que se hospeda en la península de Yucatán. A diferencia de lo que muchos harían, que sería tomar el sol durante horas o deleitarse con platillos del lugar, Michelle Renaud estaba en el gimnasio.

"Le quiero enseñar a Marcelo que no hay vacaciones del ejercicio", escribió en una de sus publicaciones mientras mira fijamente a la cámara sin dejar de correr. "El ejercicio debe ser como dormir y comer: diario para estar y sentirnos bien", agregó la actriz sobre sus hábitos.

Michelle Renaud, un buen ejemplo para su hijo

Además de mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable, Michelle Renaud muestra a su hijo la importancia de hacer ejercicio cada día. Ése es uno de sus compromisos con el pequeño Marcelo, de dos años, a quien desde sus primeros meses guía por un estilo de vida bastante saludable que han generado un sinfín de comentarios entre el público.

Michelle Renaud es mamá de Marcelo, un adorable niño de dos años

"Mi hijo es vegano. Eso ha sido un reto porque la gente a su alrededor siempre tiene alguna opinión crítica que decir", contó la mexicana a Mamás Latinas. "Entonces ha sido un reto el tener la información necesaria para que jamás ningún comentario me mueva y sepa que estoy haciendo lo correcto, y que aparte, mi hijo lo refleja porque es súper saludable", agregó sobre su decisión.

Sin embargo, Michelle Renaud hace caso omiso a quienes opinan sobre maternidad, pues considera que no hay mejor conexión entre un pequeño que la que tiene con su mamá. "Nadie conoce a tu bebé más que tú, mamá, que tú lo hiciste. No escuchemos. Generalmente cuando nace el bebé todo el mundo quiere decirte qué comes y qué hacerle", dijo en una entrevista para HOLA! USA.