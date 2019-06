Es un mágico primer cumpleaños para el bebé de Eva Longoria , Santiago Enrique, ¡y su mamá lo celebra en grande! La directora ejecutiva de Grand Hotel llevó a su hijo al lugar de los sueños de todos los niños: Disneyland, y publicó algunas tiernas fotografías del pequeño que se deshace en sonrisas con uno de sus personajes favoritos, Mickey Mouse. La actriz de 44 años recurrió a sus redes sociales para compartir las dulces imágenes y escribió: “¡No se me ocurre un mejor lugar para celebrar el primer cumpleaños de mi bebé! ¡Disneyland! Gracias a todos los que me ayudaron en @disneyland para hacer que este día fuera especial, pero en particular a este chico, ¡MICKEY!”.

Su día de celebración en el parque lucía como un divertido festejo familiar, ya que parecía una fiesta de cuando menos diez personas, incluso la mamá de Eva, Ella Eva Mireles. Eva y su esposo, José “Pepe” Bastón, dieron la bienvenida a su bebé el 19 de junio de 2018 y, a pesar de que la mamá primeriza había declarado que no se volvería loca con las fiestas de cumpleaños, ahora ha tomado las acciones contrarias.

Además de celebrar el primer año de vida de Santi, la actriz de Desperate Housewives planea un festejo conjunto para su bautismo. ¡Eva explicó que la combinación de ambas ocasiones especiales se ha transformado en un gran evento!

El 19 de junio, la estrella de Telenovela publicó una adorable fotografía de ella y su hijo y compartió sus emociones con un conmovedor texto: “¡¡¿Cuándo ocurrió esto?!! ¡Ya tengo un hijo de un año! Ya no es un bebé, ¡es un niñito, gente! Este último año ha sido el mejor de mi vida. Tener a esta hermosa alma al despertar cada mañana y para acostarlo cada noche ha sido mágico”.

Eva continúa: “¡Cada risa y carcajada que sale de tu boca y cada sonrisa que cruza tu rostro ha sido pura dicha! ¡Gracias por elegirme como tu mamá! Te amo, amor mío. ¡Feliz cumpleaños, bebé Santi!”