Estar de concierto en concierto no es nada fácil, y eso bien lo sabe Jennifer Lopez. En medio de su gira It's My Party: The Live Celebration, la cantante sufrió una leve herida en el ojo izquierdo, la cual alarmó a sus fans. Aunque no se trata de una lesión que la ponga en peligro, la ‘Diva del Bronx’ prefirió ir al doctor y fue fotografiada a su salida de un edificio médico en Beverly Hills, California.

Pese a que se trataba de una cita médica, Jennifer no dejó de verse glamorosa y llevó un look de lo más comfy. La intérprete de Dance Again optó por un outfit desenfadado con unos leggings oscuros, un suéter negro con las legras ‘LOVE’ y un par de zapatillas deportivas.

En cuanto a su look, parece que JLo iba sin gota de maquillaje y optó por llevar unas gafas oscuras para disimular. Para sentirse más cómoda, Jennifer llevó su melena con un sencillo recogido.

La novia de Alex Rodriguez no dio muchos detalles sobre qué fue lo que causó la herida en su ojo izquierdo, sin embargo, en sus redes sociales compartió una fotografía en la que se aprecia recostada en una cama con lo que parece ser una compresa. 'Jenn’ escribió sobre la foto: “La vida glamorosa”, refiriéndose a su atuendo y a la comodidad de su cama.

¡Sin parar!

A pesar de esta pequeña herida, parece que nada detiene a Jennifer Lopez, pues está trabajando duro en los ensayos de su tour, al cual aún le restan más de 20 presentaciones por distintas ciudades. Este viernes, la cantante de 49 años se presentará en San Antonio, Texas y promete dejar a sus fieles seguidores sin aliento.

El arranque de su gira el pasado 7 de junio en Los Ángeles, California fue espectacular y quizá se trate del más especial en toda su vida, pues sobre el escenario estuvo bien acompañada por su hija, la pequeña Emme, quien ha demostrado tener un voz privilegiada ¡justo como la de su mamá!