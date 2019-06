Mila Kunis y Ashton Kutcher conforman una de las parejas más famosas en Hollywood y, por su alto estatus, son protagonistas de numerosos rumores. El chisme más reciente era tan sorprendente que ambos tuvieron que emitir una respuesta pública. En un simpático video publicado en las redes sociales, estos dos actores básicamente se burlaron de la revista que informó que se separarían debido a un “secreto muy oscuro” y aclararon la situación. ¡Y (alerta de spoiler) aún están juntos, gente!

Mila Kunis y Ashton Kutcher responden a los rumores sobre su “separación”.

En el video, Ashton pregunta a Mila: “Nena, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre?”, a lo que ella responde: “Todo ha terminado entre nosotros”, mientras señala la fotografía en la portada de la revista. “¿Todo ha terminado entre nosotros? Oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer?”, exclama él en tono de broma. “Me siento sofocada”, comenta ella mientras lee un renglón en el tabloide. “¿Te sientes sofocada por mí? Oh, he sido muy dominante, ¿no es así?”, ríe Ashton.

La pareja, padres de Wyatt, de cuatro años, y de Dimitri, de dos años, continúa con su actuación: “También me quedé con los niños”, revela Mila. “Oh, ¿te quedaste con los niños? ¿Ya no tendré a los niños?”, responde su esposo con gran sorpresa. “Bueno, tú revelaste un secreto muy oscuro”, ella le explica. “Oh, por Dios, ¿cuál fue ese oscuro secreto?”, pregunta él. “No lo sé. Solo tengo esta foto”, finaliza ella mientras le muestra la portada de la revista.

La pareja publicó un video en las redes sociales para aclarar la situación.

Ashton acompañó el video con este texto: “Supongo que hemos terminado… tal vez la próxima semana mi esposa tenga gemelos. Por tercera vez. Pero nadie está contando”.

Y Kelso diría: “Burnnnnn”.