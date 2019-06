Michelle Renaud hace frente a las críticas sobre su relación con Danilo Carrera

Desde el pasado fin de semana, Michelle Renaud y Danilo Carrera han estado en boca de todos, luego de que ambos confirmaran su romance a través de las redes sociales. Ha sido hasta esta semana que la actriz de La Reina Soy Yo ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente de su relación con el actor originario de Ecuador. Ante las cámaras de Televisa Espectáculos, la bella Michelle compartió su sentir sobre la nueva oportunidad que se está dando en el amor, además de hacer frente a los comentarios que han surgido a partir de que se hiciera público su romance.

En palabras de la propia Michelle, el amor volvió a tocar a su puerta de una forma inesperada. “Una foto habla más que mil palabras y yo estoy muy contenta. A mí también me sorprendió porque en realidad siempre hemos tenido muy buena amistad y bueno pues no sé, cuando llega el amor, llega el amor”, expresó.

Aunque ella disfruta plenamente de esta bonita etapa, los señalamientos no se han hecho esperar, pues los rumores que la vinculaban a Danilo comenzaron el año pasado, cuando ella aún estaba casada con el empresario Josué Alvarado.

Sobre esos comentarios, Michelle aseguró que no les da importancia. “Honestamente a todas las personas que hablan sin saber sí me hacen sentir un poco juzgada, me hacen sentir incómoda porque aparte es información que ni siquiera tienen, pero creo que así es esto, así es el medio, siempre se van a especular cosas, se van a decir cosas”.

“Yo estoy muy tranquila, estoy muy contenta y muy enamorada y lo que digan las demás personas no crea mi realidad así que no hay problema”, indicó la actriz de 30 años.

Y la familia de él ya la conoce…

En una entrevista a Tv y Novelas USA, la pareja habló abiertamente de su relación y esta va tan bien, que la actriz viajó a Ecuador para conocer a la familia de él. Incluso Xavier, uno de los hermanos de Danilo, se refiere a ella en un post en las redes como ‘cuñada’.