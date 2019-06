Tiene solo 11 años y ya se perfila como toda una estrella. Nos referimos a Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony. La niña, quien tiene un hermano mellizo llamado Max, ha demostrado en más de una ocasión que tiene una potente voz y no sería nada extraño que dentro de unos años debutara como cantante, cobijada por el apoyo incondicional de sus padres.

A través de sus redes sociales, la ‘Diva del Bronx’ ha compartido con sus fans el gran talento de su hija y lo mejor de todo es que se ha convertido en su fan #1 y ha impulsado sus sueños. En el arranque de su gira It's My Party: The Live Celebration, Jennifer compartió el escenario con su hija y ambas interpretaron Limitless, dejando a la audiencia sin palabras