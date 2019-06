Para Ana Patricia Gámez no es nada fácil lograr sus metas en el gym, pero su hija no la deja parar, aunque el cansancio sea mucho. La pequeña de cuatro años de edad, no sólo es la compañera de mamá a la hora de hacer ejercicio, sino la que marca el ritmo y la motiva a continuar con las rutinas que el entrenador aconseja.

La niña incluso le pone el ejemplo a su mamá de lo fácil que es completar las repeticiones, lo que arranca la sonrisa de mamá sin dejar sus rutinas de lado. Giulietta, además, encontró en este rato con mamá el mejor momento para platicar de sus mejores recuerdos familiares, como el reciente viaje a Disney que hizo con sus papás y su hermano Gael. ¡Da play al video y déjate enternecer por las instrucciones de la hija de Ana Patricia Gámez!