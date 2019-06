A cuatro meses de haber tenido a su bebé, Alessandra Villegas luce espectacular en bikini

A más de cuatro meses del nacimiento de su primer hijo, Alessandra Villegas luce una figura envidiable, ¡parece como si no hubiera tenido bebé! La presentadora de televisión dejó sin aliento a sus fans al compartir una fotografía en bikini, en la que presumió su espectacular físico, dejando ver que atrás han quedado las libras demás que le dejó el embarazo.

Sus seguidores quedaron impactados por lo bien que se ve, y lo mejor de todo es que su proceso se ha basado en un sano régimen de alimentación y ejercicio constante. Además de los hábitos sanos, la también empresaria ha puesto en marcha otras medidas, las cuales ha querido compartir con sus fans a través de las redes sociales.

A lo largo de su embarazo, Alessandra se mantuvo súper activa, así que no subió tantas libras. Aunque hacía su rutina habitual, llevó a cabo otras actividades que la mantuvieron en forma. “Si bien no hice ejercicios en el gym, caminaba a diario y llenaba mis días de actividades que me obligaban a mantenerme en constante movimiento”.

Otro de los básicos en su día a día, era el consumo de jugos verdes, así como la ingesta de suplementos. “Les hablé de las que consumí (vitaminas) en el embarazo y las que estoy consumiendo ahora me ayudan a que mi cuerpo, por estar nutrido correctamente controle los ataques de ansiedad, me proporcione energía para poder llevar a cabo una dieta saludable, hacer ejercicios y ocuparme del bebé y trabajo”.

Triunfando en las pasarelas

A dos meses de haber dado a luz a su primer hijo, poco a poco empezó a retomar su rutina de ejercicio. Fue así como Alessandra regresó a sus medidas de antes de ser mamá y fue tal el fruto de su esfuerzo, que a principios de este mes desfiló en el Miami Fashion Week en la pasarela de la diseñadora Giannina Azar.

