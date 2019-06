Gina Rodriguez abre su corazón y confiesa lo difícil que es tener un problema de ansiedad

Detrás de la cálida sonrisa de Gina Rodríguez hay una historia de la que pocas veces se había atrevido a hablar tan abiertamente como hace unos días. La protagonista de Jane the Virgin confesó en una entrevista en The Kennedy Forum en Chicago, en donde se trata el tema de la salud mental, lo complicado que ha sido padecer de ansiedad y depresión.

Gina Rodriguez es conocida por su papel en Jane the Virgin

Ante las palabras de la presentadora, Kate Snow, quien reveló que su padre padecía de depresión, Gina continuó la conversación revelando que desde su juventud ha tenido problemas similares, al grado de pensar en quitarse la vida. "Empecé a lidiar con la idea de ese concepto a los 16 años", contó la actriz ante los presentes.

Gina continuó y reveló los pensamientos que han pasado por su mente incluso en semanas recientes: "Todo estará bien cuando ya no esté. La vida será más fácil, todas esas preocupaciones se habrán ido, todos los problemas. Entonces ya no tendré que fallar o ser exitosa, ¿cierto? Todas esas presiones se habrán ido. Todo se habría ido".

La actriz confesó que la ansiedad y depresión que padece ha tenido complicaciones en su vida personal y laboral

Gina agregó que esta situación la afectó en su vida personal y laboral, en especial en las grabaciones más recientes de Jane the Virgin. "Llegó a un punto esta temporada, fue la primera temporada, en la que tuve que detener la producción. Tuve una temporada realmente tumultuosa y por primera vez no tuve miedo de decir 'no puedo'", confesó.

Gina se refirió a su situación en 2017, cuando publicó un video que grabó uno de sus amigos en el que aparece por 10 segundos frente a la cámara. "Siempre es grato estar frente a la lente, pero esta vez fui sólo yo. Desnuda y expuesta en las calles de Los Ángeles. Sin maquillaje. Sólo yo", explicó sobre el clip.

"Sufro de ansiedad. Y al ver este video se nota lo ansiosa que estaba, pero empaticé conmigo misma. Quería protegerla y decirle que estaba bien tener ansiedad, no hay nada diferente ni extraño en ello y podré superarlo", agregó la actriz.

A pesar de su padecimiento, Gina ha encontrado un lado positivo en esta complicada lucha

Gina publicó el video con una actitud bastante positiva. "Me gusta mirar este video. Me hace sentir algo de aceptación. Esta soy yo. Puro Gina", concluyó.