Giselle Blondet no podría estar más feliz. Con el reciente nacimiento de Sophia, su primera nieta, la vida de la presentadora pareciera estar completa y la sonrisa en su rostro parece no borrarse. Así lo ha reconocido ella misma, quien a través de sus redes sociales, se mostró muy agradecida por las bendiciones que ha recibido en los últimos meses y reconoció estar atravesando por un gran momento en su vida.

La también actriz compartió una fotografía, en la que se le puede ver con un rostro de plenitud, mientras posa de lo más guapa durante un atardecer a la orilla del mar, junto a ella escribió: “Estos días de vacaciones me han servido no solo para descansar, sino también para reflexionar sobre sobre lo feliz que me siento al pensar que estoy viviendo una de las etapas más bellas de mi vida junto a mi pareja, mis hijos y mi primera nieta. Me hace sentir cada vez más agradecida”, comentó Giselle.

La expresentadora de Nuestra Belleza Latina finalizó su mensaje con un inspirador consejo para sus seguidores, en el que les recordó que siempre hay que mostrar gratitud, ante cualquier circunstancia. “Debemos luchar cada día por lo que queremos, pero también ser agradecidos por lo que tenemos. ¿Tú por qué te sientes agradecido?”, puntualizó.

Una abuelita feliz

Y no es para menos la felicidad y plenitud de Giselle Blondet, quien desde antes del nacimiento de su pequeña nieta se mostraba impaciente por cargarla y tenerla entre sus brazos. Una vez que llegó al mundo, la guapa abuelita se volvió loca de amor por su nena.

“Me dencanta consentir a mi chiquitica y abrazarla. Se me van las horas mirándola. También me maravillo al ver la evolución de Gabriella y cómo se ha convertido en toda una madre. Me siento la mujer más orgullosa del mundo”, escribió.