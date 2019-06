¡Cómo una niña! Thalía disfrutó de la tarde más divertida al lado de su familia en Disneyland. La intérprete de No Me Acuerdo compartió en sus redes sociales algunos detalles de su visita al parque de Disneyland en Anaheim, California. La cantante la pasó de lujo en el llamado ‘Lugar más feliz del mundo’ junto a su esposo, el productor Tommy Mottola, y sus hijos, Sabrina Säkae, de 11 años y Matthew Alejandro, de 7.

A través de sus redes sociales, Thalía publicó una serie de divertidas imágenes en las que se deja ver como la cómplice perfecta de sus dos hijos. La también actriz recorrió con ellos el parque de diversiones y di rienda suelta a las risas y los antojos. A pesar de que suele cuidar su alimentación, Thalía no se privó de los postres y helados que tiene el parque para sus visitantes. ¡Fue una día inolvidable!

VER GALERÍA La cantante en buena compañia, sus hijos: Matthew y Sabrina

Pero el viaje de los Mottola Sodi continuó por la Costa Oeste de los Estados Unidos, ya que después de Disneyland, visitaron el Valle de Napa, donde se relajaron del día tan ajetreado que pasaron en la tierra de la fantasía, además de recorrer algunos de los viñedos que caracterizan esta región.

VER GALERÍA ¡Un poco de sol en el Valle de Nappa!

Siguiente parada: San Francisco

El roadtrip no terminó ahí y las aventruas de la familia de Thalía siguió en la ciudad de San Francisco, lugar desde el cual ha compartido con sus fans los detalles más increíbles de este bonito paseo. Parece que la intérprete ha decidido olvidarse de la dieta por un rato y ha disfrutado de deliciosos platillos en el Market Place de la ciudad; quedando fascinada con la comida china.

VER GALERÍA ¡Marimar! Thalía quedó encantada con un muñeco con cola de sirena

Eso no fue lo único que encantó a la artista en San Francisco. Estando en una juguetería, la cantante no resistió a comprarse un muñeco ¡con cola de sirena! Incluso bromeó con el hecho de que ese juguete sería el compañero ideal de Marimar. No cabe duda, que Thalía tiene el corazón de una niña.