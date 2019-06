Sin lugar a dudas, Marc Anthony se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos en la industria de la música y su nombre brilla a nivel mundial con luz propia. Y es que el 'flaco de oro' no solo nos cautiva con su talento musical, sino que también es admirable en su rol como padre, ya que su calidad de persona es celebrada tanto por sus fans como por sus colegas del medio.

Su más reciente producción, OPUS, ha calado fondo en el gusto popular y la aceptación de su sencillo Parecen viernes se ha convertido en el nuevo himno que nos ayuda a empezar con pie derecho cada semana.

VER GALERÍA El salsero estrenará una reveladora película sobre su carrera este viernes 21 de junio, en Apple Music.

Como si esto fuera poco, Marc Anthony tiene preparado una sorpresa para sus seguidores que lleva como nombre La historia detrás de OPUS de Marc Anthony, una película que narra a detalle todos los sacrificios y retos que ha tenido que superar el cantante para lanzar uno de sus discos más complejos a lo largo de su carrera.

VER GALERÍA La película muestra a Marc Anthony en toda su dimensión artística y productiva.

“Estoy emocionado de poder compartir algunas de las partes más íntimas de mi proceso creativo como artista y discutir en detalle la evolución en OPUS en esta película de Apple Music”, confesó el exesposo de Jennifer Lopez.

La producción, que es un cortometraje, se estrenará en exclusiva este viernes 21 de junio en Apple Music y como dato anecdótico, el lanzamiento coincide con el segundo aniversario de la muerte de su madre Guillermina.

VER GALERÍA El intérprete de Parecen viernes ha preparado una gran sopresa para todos sus seguidores.

En el trailer de la cinta, se puede apreciar el lado más sincero y apasionado de Marc en toda su extensión, con una dosis de ese gran lado humano propio de un artista del calibre del salsero, que se animó a abrir su corazón para deleite de los amantes de la música.

Sus aventuras en la actuación

Hace muy poco, se supo que Marc Anthony participará en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway In the Heights, producido por Lin Manuel Miranda. Sin embargo, el intérprete también ha participado en películas como The Substitute, Man on Fire y al lado de Salma Hayek en In The Time of Butterflies, entre las más destacadas.

Asimismo, compartió roles con Jennifer Lopez en la película El Cantante, que relata la vida de la leyenda salsera Héctor Lavoe.