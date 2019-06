Karina Banda y Carlos Ponce parecen tener una historia de amor inconclusa a pocos meses de poner fin a su noviazgo de poco más de un año. La presentadora confirmó en abril durante su participación en El Gordo y la Flaca que ella y Carlos ya no eran novios; sin embargo, hay una pista que podría señalar que ambos podrían darle una segunda oportunidad a su romance, pues Karina estuvo presente el fin de semana en una fiesta familiar en Miami.

Karina Banda y Carlos Ponce mantuvieron una relación amorosa por poco más de un año.

La prueba fue una fotografía compartida por Francisco Ponce, hermano de Carlos, quien captó el momento familiar en el que primos, tíos e hijos posaban para la foto en la celebración del Día del Padre en un restaurante. Ahí, entre los Ponce, resaltaba el actor y cantante quien puso su mano sobre el brazo de Karina.

La presentadora, que llevó un vestido azul, apenas se alcanza a ver en la postal familiar, pero no quedó duda de que fuera ella cuando Francisco la etiquetó en la publicación. Los seguidores del vice presidente de Telemundo de inmediato notaron la presencia de Karina en la foto familiar, lo que desató los rumores de una posible reconciliación con Carlos Ponce.

Aunque ambos aparecen en la publicación de Francisco, ni Karina ni Carlos han hecho comentarios al respecto. Ponce publicó un video de los momentos más divertidos en el restaurante, pero no aparece la mexicana. Mientras que Karina se enfocó en publicar una fotografía reciente con su padre y su sobrina para conmemorar el día.

Karina Banda estuvo presente en el festejo del Día del Padre de la familia Ponce.

Carlos Ponce reactivó sus redes sociales sin eliminar los recuerdos junto a Karina Banda

Luego de que Karina Banda confirmara que ella y Carlos habían tomado caminos separados, el actor publicó en las redes que se tomaría un tiempo lejos de las plataformas virtuales. "...¿Por qué una historia tan bonita tenía fecha de caducidad? La respuesta queda entre Dios, ella y yo", dijo al respecto sobre la separación de la que no dio más detalles. Un mes más tarde volvió a las redes sin eliminar las fotos de sus días más felices junto a Karina.

La pareja confirmó que habían terminado su relación, pero no por falta de amor.

En lo que ambos coinciden es que entre ellos no se acabó el amor. Incluso, en una entrevista con HOLA! USA, Karina Banda reveló que no buscaba una nueva relación; sin embargo, sí regresaría con Carlos Ponce.

“Si me preguntas si me gustaría estar con él, obviamente te voy a decir que sí. Cuando dos personas se quieren, obviamente quieren estar juntas pero también entendemos que hay muchas otras cosas de por medio”, reveló dejando claro que no sería lo mismo con una persona nueva en su vida, pues es muy pronto para iniciar una relación desde cero.