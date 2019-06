Cristina Saralegui celebra su aniversario de bodas con un romántico mensaje a su esposo

Para Cristina Saralegui, el mes de junio resulta uno muy especial, pues fue justo en es mes cuando hace más de 35 años se dio el ‘sí quiero’ con su esposo Marcos Ávila, con quien está casada en segundas nupcias. Con motivo de su aniversario de bodas, la periodista disfrutó de una velada para dos y a través de sus redes sociales compartió una bonita foto de aniversario y le dedicó un lindo mensaje.

VER GALERÍA La comunicadora está casada con Marcos Ávila desde la década de los ochenta y tienen un matrimonio estable. Foto: @cristinasaraleguitv

Además de celebrar su 35 aniversario de bodas, la presentadora de televisión también le celebró a Marcos el Día del Padre. La pareja tiene una linda familia formada por sus hijos, Cristina Amelia, Jon Marcos y Stephanie. “Felicidades por el día de los padres y por nuestro 35 aniversario de boda. Gracias, mi amor por todo. Te amo”, escribió llamada ‘Reina de los talk shows’.

Saralegui –quien presentó El Show de Cristina por más de 21 años—está alejada de los medios desde hace años, sin embargo, mantiene a sus fans actualizados a través de sus redes sociales, así como de sus apariciones en diversos programas de televisión.

Consejos para un matrimonio feliz

Hace tiempo acudió a Despierta América (Univision) como invitada especial y habló acerca de los secretos para tener un matrimonio exitoso. Según la comunicadora, es esencial que ambas partes entiendan la profesión y los sueños del otro. Cristina compartió que debido a la pasión que le tenía a su trabajo, su primer matrimonio fracasó.

VER GALERÍA Las metas en común y la comunicación son vitales en una relación, según la experiencia de la periodista. Foto: Getty Images

“A mí me costó ser periodista mi primer matrimonio. Mi primer esposo me decía: ‘solo te pones a trabajar, lo único que haces es leer revistas, escribir y hacer entrevistas y no te ocupas de mí’”, recordó. Con el tiempo, Cristina se dio cuenta que ella no quería un hombre así en su vida. “No me arrepiento, porque me di cuenta de que no estaba enamorada”.

La estrella de televisión también compartió que, en una relación, es importante tener metas en común. “Si vas a escoger a alguien para ser tu compañero de vida, no puedes escoger a alguien porque baila bonito, habla bonito, porque tiene los ojos bonitos… Tienes que escoger a esa persona porque tienes que saber para donde quieres ir con tu vida y para donde quiere ir él con la suya”.