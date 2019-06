¿El exesposo de Michelle Renaud reaccionó a la relación de la actriz con Danilo Carrera?

A un año de que Michelle Renaud y Josué Álvarez dieran a conocer su separación, tras dos años de matrimonio, la actriz ha vuelto a darle una oportunidad al amor ahora de la mano de Danilo Carrera, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde que juntos protagonizaron la telenovela Hijas de la Luna (Televisa).

El pasado fin de semana la pareja confirmó que se encuentran enamorados y a través de sus redes sociales gritaron su amor a los cuatro vientos. Aparentemente, el exmarido de Michelle ya ha reaccionado a su nuevo romance y también en sus redes ha hecho una misteriosa publicación con la que ha puesto a pensar a sus seguidores.

El empresario mexicano publicó una fotografía en la que se le ve vestido de negro y mirando hacia el horizonte, junto a la cual puso un mensaje con el que no deja claro si se trata de una declaración respecto a la noticia de que Renaud se encuentra enamorada de su compañero de elenco. “Aquí pensando qué poner”, escribió junto a la imagen. Sus seguidores de inmediato lo interpretaron como una reacción ante la relación de la mamá de su hijo y en la sección de comentarios le enviaron mensajes de solidaridad y destacaron su gran papel como padre del hermoso Marcelo, el hijo que tuvo con la actriz mexicana.

Semanas antes de que los actores confirmaran su relación, Josué Álvarez había mantenido un perfil bajo en sus redes sociales. De hecho, el empresario no había hecho ninguna publicación sobre su vida personal desde el pasado 24 de abril, por lo que llamó la atención que su más reciente post, lo haya hecho un día después de que Michelle proclamó su amor por el actor de origen ecuatoriano.

¿Niegan su amor?

Horas antes de hacer público su romance en redes sociales, Danilo Carrera y Michelle Renaud habían negado su amor, frente a las cámaras de diversos medios de comunicación que se encontraban en una fiesta que organizó el actor Alexis Ayala y a la que acudieron como invitados.

“Yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie”, dijo Danilo en declaraciones difundidas por Televisa Espectáculos. Por su lado, Michelle comentó: “(Estoy) Tranquila, feliz, muy contenta y bueno, como es sábado yo no sabía que veníamos a trabajar, venimos a festejar, les mando un beso…”, dijo sin dar pistas siquiera de que su nuevo amor se encontraba en el mismo lugar que ella.