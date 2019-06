El fallecimiento de Edith González no sólo causó tristeza entre sus fans, familiares, amigos y colegas, sino también una reacción que podría ayudar a muchas personas a salvar su vida. Tal es el caso de Lili Estefan, quien al escuchar la lamentable noticia y asimilar el vacío tan grande que la actriz mexicana había dejado, se animó a acudir con el médico para prevenir cualquier enfermedad que pudiera terminar de la misma manera.

Edith González dejó un vacío en el corazón de sus amigos, colegas, fans y familiares.

La presentadora de El Gordo y la Flaca reveló que puso manos a la obra e hizo una cita con su médico para realizarse un estudio preventivo. "Yo me quedé tan mal el viernes después de ver todo lo de Edith González que llevaba desde 2016 sin hacerme un mamografía y hoy fui en a mañana a hacérmela", contó durante el show de Univision.

Lili reflexionó sobre las prioridades que suelen haber en la sociedad y cómo la salud, en ocasiones, parece ser menos importante. "Una de esas cosas que dices: '¿Por qué dejamos el tiempo pasar?'", agregó. Su compañero y amigo, Raúl de Molina quedó sorprendido con la declaración de Lili y no por haberse hecho cargo de su salud.

"Qué coincidencia porque mi esposa Mily acaba de llamarme para decirme que salió de mastografía hace una hora", dijo incrédulo Raúl. "Ok, Lili y Mily, las mujeres de Raúl de Molina fuimos sin ponernos de acuerdo", comentó La Flaca.

Lili Estefan acudió a una cita médica preventiva.

Una cálida despedida a Edith González

Edith González falleció el pasado 13 de junio después de luchar contra el cáncer de ovario con el que fue diagnosticada en 2016. Su memoria fue honrada con un homenaje en el Teatro Jorge Negrete ubicado en la Ciudad de México, en donde también se llevaron a cabo los servicios funerarios.

Varias celebridades que coincidieron con ella en diversos proyectos de trabajo también le dieron el último adiós, aunque la despedida más emotiva fue la de su hija de 14 años, Constanza.

A la actriz la despidieron con un sentido homenaje, aunque el adió más conmovedor fue el de su hija Constanza.

“Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó su trabajo como excusa para no hacerlo. De pequeña, me acuerdo que sin importar qué tan tarde o cansada llegara de trabajar siempre me daba un beso y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar".

Luego de recordar los viajes por el mundo que hicieron juntas, Constanza hizo referencia a uno de los papeles más icónicos de su madre. “Cuando yo tenía cuatro años, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo mamá”.