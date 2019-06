La relación que existe entre la exMiss Universo, Alicia Machado, y su hija Dinorah Valentina es de lo más inspiradora, ya que desde el día uno la venezolana ha sacado adelante a su nena como mamá soltera. Y es que, si hay algo que tenemos que resaltar en mayúsculas es la gran dedicación y cuidado que tiene Alicia con su pequeña, ya que son muy pocas las veces que divulga fotos o videos de su princesa.

A sus 10 años, la pequeña luce hermosa y con un asombroso parecido físico a su progenitora. La orgullosa mamá compartió un video en el que se les ve a ambas consintiéndose en un salón de belleza y Dinorah aprovechó para estrenar ¡un nuevo look!

VER GALERÍA Estrenaron nuevo look y el parecido entre madre e hija es impresionante.

Con un corte de cabello en capas y un color negro, se aprecia claramente cómo ha crecido la niña de sus ojos. El feliz momento quedó captado por Alicia, quien no se cansaba de presumir lo inmensa y bonita que luce su hija única.

“¡Mi chama es lo máximo! Cambio de look y nuevo corte de cabello. Mi hija está tan feliz con su hairstyle, te amamos”, escribió emocionada.

VER GALERÍA Alicia siempre busca compartir momentos especiales con su pequeña, como este cuando conocieron a Eugenio Derbez.

Mientras tanto, Dinorah saltaba de felicidad por todo el lugar, alentada por el entusiasmo que la venezolana plasmó con estas palabras hacia su hija: “Mi gente bella como ven ya estamos acá terminando nuestro look y bueno, Dinorah ha tenido un cambio de look increíble. Ya quiso tener un pelo corto, miren que bella se ve… ya tiene un look de niña grande, ¡con su pelo corto!”.

El video fue largamente celebrado por sus seguidores en sus redes, quienes no dudaron en elogiar la belleza de madre e hija. “Quedaron bellas las dos, bendiciones”, “Ya está hecha toda una señorita, felicidades”, “Esa niña está bella y llena de energía, me encantan”, son algunos de los mensajes que abarrotaron su cuenta.

VER GALERÍA Alicia Machado se ha caracterizado por ser una madre muy dedicada con su hija Dinorah, de 10 años.

Quiere llevar su vida al cine

La Miss Universo 1996, viene trabajando hace años en su biografía, pero recién hace unos meses se acercó a Javier León, autor del libro Luis Mi Rey, en el que se basó las serie de Netflix sobre el cantante, para que la ayude a concretar dicho proyecto.

Con ganas de llevar su historia a la pantalla, en su libro contará sus vivencias desde que ganó la corona a la más bella del mundo, su niñez y el seno familiar en el que creció. “Mi libro es muy importante, es un proyecto que vengo trabajando hace mucho le he invertido dinero y tiempo a mi historia”, expresó a los medios.