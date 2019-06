Mientras miles de fans siguen llorando la pérdida de Edith González, (la actriz murió el pasado 13 de junio tras una batalla contra el cáncer), más detalles sobre su vida salen a la luz. Esta vez ha sido su propia hija Constanza, de 14 años, quien se ha encargado de recordar a su madre, y compartir lo excelente persona que era en una carta muy emotiva. El texto, escrito por la joven a modo de despedida, fue leído por su tío Víctor Manuel González durante una entrevista en el programa de televisión Ventaneando.

Intentando no emocionarse, Víctor Manuel agradeció el cariño del público, y contó lo valiente que había sido su hermana durante su enfermedad. “Ella estaba entera, entró con una sonrisa al hospital,” comentó con emoción. También explicó cómo Edith se despidió de su médico, familia y amigos cuando se enteró de que su sistema inmune no había reaccionado al tratamiento.

Minutos más tarde, y con el corazón encogido, el tío de Constanza compartió con la audiencia del programa la conmovedora carta de la joven: “Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó su trabajo como excusa para no hacerlo. De pequeña, me acuerdo que sin importar qué tan tarde o cansada llegara de trabajar siempre me daba un beso y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar".

“Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual, nunca tomó ser buena madre para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘La carta de resignación de un actor es la muerte’ y así lo hizo. A ella le encantaba aprender, siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y, si no sabía, preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo, Egipto, Galápagos, París, Londres, Camboya, Vietnam, India, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos, al igual que la República Mexicana. Recuerdo también cómo me enseñaba películas y, yo a ella, música. Cómo nos echamos 3,500 veces La Novicia Rebelde, por ser mi película y cómo la hice ver El Resplandor y Psicosis y ella era una miedosa”, siguió leyendo Víctor Manuel.

Para terminar la bella misiva, Constanza hizo referencia a uno de los papeles más icónicos de Edith: “Cuando yo tenía cuatro años, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo mamá.”

El hermano de Edith, Víctor Manuel, fue el encargado de leer la misiva durante una entrevista en el programa Ventaneando