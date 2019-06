Cardi B dice adiós a las cirugías estéticas luego de revelar una impactante fotografía

Cuando Cardi B se decidió por una liposucción y un aumento de senos, imaginaba que en cuestión de días estaría disfrutando de la vida con el físico que había imaginado desde que nació su hija Kulture en julio del año pasado. Lo que jamás imaginó fue que la recuperación de la cirugía estética resultara en complicaciones que desde hace unos meses la han hecho pasar días difíciles al grado de tener que posponer parte de sus presentaciones en vivo. Con todo lo que ha pasado en materia de su salud, Cardi B está firme en su decisión: no más cirugías estéticas.

Cardi B está segura de que no volverá a entrar a un quirófano por razones estéticas.

Cardi B sorprendió a sus fans hace unos días al publicar una fotografía de sus pies demasiado hinchados. La imagen, que ya no aparece en el perfil de la cantante pero que circula en las redes sociales, fue una clara señal de lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas.

“Miren cómo se hinchan mis pies todas las veces que me subo a un avión, imaginen mi cuerpo. Esta es la razón por la que los médicos me dijeron que descansara de los shows”, explicó en ese entonces. A pesar de las advertencias, la cantante continúa con sus presentaciones en vivo, además de que empezó a hacer más ejercicio.

"Me he estado ejercitando desde hace dos semanas porque no me vuelvo a someter a otra cirugía", escribió la rapera, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar. Al menos encontró el lado positivo del descanso al que se vio obligada a tomar. "Déjenme decirles que desde entonces no he tenido dolores de cabeza", agregó.

La cantante mostó lo mucho que le ha afectado la cirugía y lo lenta que ha sido su recuperación.

Cardi B y la lenta recuperación física que no le quita la energía

Después de pasar por el quirófano, Cardi B regresó a los escenarios para continuar trabajando como lo había planeado; sin embargo, la cantante tuvo que posponer algunas presentaciones por instrucciones médicas. "Después de su cirugía plástica, Cardi B regresó a su trabajo para no decepcionar a sus fans y quería cumplir con sus obligaciones", contó un allegado a la cantante.

Desde entonces señalaba que los viajes, los vuelos y las actuaciones habían desgastado su cuerpo. En una de sus presentaciones Cardi B explicó que se había sometido a una liposucción para recuperar la figura que tenía antes de que naciera su hija Kulture.

Cardi B no ha dejado de trabajar y cumple con sus fechas de sus shows para sus fans.

"Debería haber cancelado hoy. Realmente no debería estar actuando porque moverme demasiado me va a arruinar la lipo", expresó ante sus fans. "Cuando ves a alguien que tiene lipo, piensas que solo entran al médico y sales, y te ves increíble, pero en realidad es un proceso muy largo, la recuperación. Toma un poco más de tres o cuatro meses", dijo sobre la situación que vive actualmente.