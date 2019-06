Aunque Adele es una de las estrellas de la música más reconocidas a nivel mundial, no quiere decir que no pueda ser fan de otro artista. Así quedó demostrado este fin de semana, cuando la ganadora de varios Grammys asistió al concierto que las Spice Girls dieron en el estadio Wembley, del Reino Unido, como parte del reencuentro que protagonizan cuatro de sus cinco integrantes originales.

Loading the player...

Adele no pudo ocultar su emoción por asisitir a uno de los concierto de las Spice Girls. Video: @adele

A través de sus redes sociales, la intérprete de Hello compartió una serie de videos y fotografías en las que se mostró de lo más emocionada -como si se tratara de una adolescente que acude por primera vez a un concierto-, por asistir a este gran recital y conocer de cerca a sus grandes ídolos de la infancia, a quienes incluso confesó, considera sus grandes inspiraciones para luchar por su sueño de convertirse en una gran cantante.

VER GALERÍA Adele tuvo la oportunidad de conocer a sus grandes ídolos de la infancia.

“¡La última vez que vi a las Spice Girls en el estadio de Wembley fue hace 21 años!”, escribió la también ganadora del Oscar en su publicación. “Esta noche lloré, reí, grité, bailé, recordé y me enamoré de nuevo de mi cuando era niña a los 10 años. No es ningún secreto cuánto las amo, cuánto me inspiraron para correr por mi vida y nunca mirar hacia atrás”, agregó.

VER GALERÍA La intérprete de Someone Like You considera a las Spice Girls sus grandes inspiraciones.

Adele continuó su mensaje hablando de lo emocionante que fue conocer a las chicas de su girl band favorita y agradeciendo por haberla inspirado tanto. “Finalmente pude conocer a Ginger, me emborraché con las chicas y, francamente, no puedo creer lo lejos que he llegado. Gracias por la locura que tengo por vivir. ¡No podría haber llegado hasta aquí sin estas cinco leyendas británicas! ¡Las amo!”, finalizó.

Más notas como esta:

- ¿Adele lanzará un nuevo disco próximamente? Sus fans creen que sí y esta es la razón

- Adele, desconsolada por su error en el tributo a George Michael en los Grammy

La fan #1

No es la primera vez que la intérprete de Someone Like You habla de lo mucho que admira a Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton, las cinco integrantes de las Spice Girls, quienes se han reunido de nuevo para deleitar a sus fans de todo el mundo, como Adele, con sus éxitos que sin duda alguna, ya son clásicos de la música pop internacional.

VER GALERÍA Adele ha sido fan de las Spice Girls desde que tenía 10 años.

De hecho, en noviembre del año pasado, la cantante reaccionó emocionada ante la noticia de la reunión de sus ídolas noventeras y a través de sus redes sociales compartió una fotografía del pasado, en la que vemos a una pequeña Adele, posar en su habitación, la cual luce repleta de posters de las Spice Girls. “¡Así me siento ahora mismo! ¡ESTOY PREPARADA!", escribió junto a la tierna fotografía en la que se le ve haciendo una mueca muy efusiva y sacando la lengua.