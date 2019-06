Ana Patricia Gámez y su esposo, Luis Carlos Martínez, aprovecharon el fin de semana para una escapada romántica a Las Bahamas que ambos consideraron como su segunda luna de miel. Esta es la primera vez en cuatro años que la pareja sale de viaje sin sus hijos Giulietta y Gael, y aunque la presentadora los extrañó mucho desde que salió de casa, se le fue la calma del cuerpo cuando escuchó a su esposo decir que ya estaba listo para un tercer bebé.

Para hacer menos pesado el tiempo de espera en el aeropuerto, la conductora de Despierta América hizo un video-enlace con sus fans a través de las redes sociales. Ahí, contó que se sentía muy extraña por viajar sin maletas extra con la ropa de los pequeños o pañaleras.

Lo que la sorprendió fue la intervención de su esposo, quien se asomó a la cámara para decir: "Vamos por el tercero", algo que puso muy nerviosa a la cuñada de Karla Martínez. "No, no, no. ¡Nada de eso!", respondió Ana Patricia entre risas. Y aunque la sonrisa no se borró de su cara, fue muy firme al decirle a su esposo que no habrá un tercer bebé.

Ana Patricia Gámez y su esposo disfrutaron de una segunda luna de miel. FOTO: @anapatriciatv

Ana Patricia Gámez, más guapa que nunca a la orilla del mar

La escapada romántica de Ana Patricia Gámez y su esposo no sólo sirvió para reafirmar los sentimientos del uno por el otro. También fue la excusa perfecta para que la presentadora y ex Nuestra Belleza Latina presumiera a sus fans el resultado de las pesadas horas en el gimnasio.

Ana Patricia aprovechó sus vacaciones para presumir los resulados de su esfuerzo en el gimnasio. FOTO: @anapatriciatv

Ana Patricia posó para la cámara con un bikini blanco que dejó ver su marcada cintura. La guapa conductora se dejó llevar por la belleza del paisaje que visitó con el amor de su vida para reconocer que ha sido uno de los más bellos en el mundo. "He tenido la oportunidad de conocer playas hermosas, pero las de hoy se las tenía que mostrar. ¡¡Un paraíso en la en la tierra!!", escribió para sus seguidores.