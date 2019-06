Ella es una millonaria hermosa, una estrella de programas de telerrealidad y una mamá ocupada… ¡y está muy orgullosa de ello! Pero hay algo más que enorgullece a Kylie Jenner y no adivinarías de qué se trata. En una reciente fotografía que publicó en sus redes sociales con su hermana Khloé , la chica presume una gran cicatriz en su pierna izquierda. La imagen muestra a las bellas hermanas vestidas con atuendos en color rosa metálico, listas para el nuevo lanzamiento de la colección Koko, la línea de maquillaje que Khloé y Kylie diseñaron juntas para la marca de la menor. Sin embargo, la cicatriz de la que está tan orgullosa es lo que llama nuestra atención y nos encanta cómo la acepta.

Kylie, como embajadora de Adidas, posa con las clásicas zapatillas deportivas Continental.

No obstante, esa fotografía no es la primera evidencia de que Kylie se siente perfectamente cómoda con la marca en su muslo. Durante el fin de semana la presumió en otra imagen; en esta ocasión relacionada con su función como embajadora de Adidas. ¡Sin Photoshop y sin filtro! “Adoro mi cicatriz”, ha declarado la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Kylie ya ha revelado cómo se hizo esa herida. “Cuando tenía como cinco años de edad mi hermana y yo jugábamos a las escondidas y yo me escondí detrás de una puerta muy alta”, explicó durante una sesión de preguntas y respuestas con sus admiradores, organizada por Celebuzz hace algunos años. “Después de un rato, ya que mi hermana no podía encontrarme, tuve que trepar por un palo muy afilado que sobresalía de la puerta. Me resbalé y el palo atravesó mi pierna. Intenté jalar la pierna para zafarme, pero el palo desgarró toda mi pierna.” ¡Auch! ¡Eso debió doler mucho!

