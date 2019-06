Amiga de Edith González revela cómo fueron sus días finales

El inesperado fallecimiento de Edith González el pasado 13 de junio, sacudió de manera muy emotiva al ambiente artístico mexicano e internacional. Sin embargo, tanto familiares como algunos amigos cercanos de la actriz tenían conocimiento de su rápido deterioro de salud desde hacía algunas semanas antes de su muerte.

Es el caso de la Katie Barberi, una de las íntimas amigas de Edith que vivió muy de cerca los últimos días de vida de la querida intérprete y con quien compartió roles estelares en el melodrama Doña Bárbara (Telemundo).

Así lo dio a conocer Barberi durante una entrevista que se le hizo tras asistir al homenaje póstumo realizado a Edith González en su México natal. Edith contactó a su gran amiga Katie para anunciarle que estaba en el hospital y que las cosas “no estaban bien”, por lo que no dudó en viajar inmediatamente de Los Ángeles a Cuidad de México para visitarla.

“Quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles. Me dijo: ‘necesito hablar contigo'. Y Yo le dije: ‘¿Qué pasó?’ Me dijo: ‘fíjate que llevo un tiempo en el hospital, absoluta discreción por favor’. Ya no me contestó", declaró a los medios de prensa.

Y es que Edith, según relató Barberi, tuvo el tiempo de despedirse de su familia y de sus amigos más allegados, antes de quedarse dormida. Ambas mantenían una linda amistad de 15 años.

Katie acudió a ver a Edith al hospital el martes 11 de junio y su estado ya era muy delicado. “Ya casi no podía hablar, dijo muy poco de hecho, porque le costaba ya mucho trabajo hablar. Más bien escuchó y solo traté de decirle algunas palabras que la divirtieran y la hicieran reír”.

Barberi, quien también trabajó con Edith en la telenovela Eva la trailera (Telemundo), contó que recibió una llamada de la actriz un día antes de su muerte para despedirse de ella. “ El miércoles por la tarde recibimos una llamada [..] le acababan de llegar unas malas noticias, pero se tomó el tiempo para hablarnos y decir adiós. Y me dijo Lorenzo, que es una fuerza como marido y como amor de esta mujer [..]: ‘las está escuchando’. Y yo le dije: ‘ yo pido nada más a la vida querida poderte llegar un solo día a los talones de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú”, expresó con un nudo en la garganta.

Estará al pendiente de Constanza, la hija de Edith González

Un tema que preocupa al círculo cercano de la fallecida actriz, es el futuro de su hija Constanza, quien cumplirá 15 años agosto. Katie Barberi, amiga íntima de Edith, prometió que estará al pendiente del cuidado de la joven.

“Constanza estará en comunicación conmigo, aunque no quiera, aunque esté bien ocupada para contestarle a su tía Katie necia. Le pregunto a cada rato si ya comió, la tengo harta. Lo cierto es que Constanza tiene la fuerza, la fortaleza y el espíritu e independencia de su madre”, puntualizó.