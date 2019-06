William Levy responde de la forma más dulce a los mensajes de sus hijos por el Día del Padre

Las felicitaciones por el Día del Padre inundaron las redes sociales… Cantantes, actores, deportistas, políticos y más recibieron los mensajes más tiernos por parte de sus hijos. Uno de los festejados, por supuesto fue William Levy, quien fue felicitado por parte de sus dos hijos. Christopher y Kailey. Los chicos tuvieron para su papá las palabras más dulces, además de publicar unas bonitas postales familiares, en las que dejan ver lo mucho que lo quieren.

VER GALERÍA Con esta bonita fotografía, 'Tophy' felicitó a su papá por el Día del Padre. Foto: @christopherlevy

Christopher Alexander –a quien sus padres llaman de cariño ‘Tophy’—compartió una foto de hace unos ayeres, en la que aparece como un niño encantador al lado de su papá. “Feliz Día del Padre al mejor padre que cualquiera pudiera pedir… Gracias papá por siempre impulsarme a ser mejor en los deportes que quiero jugar, gracias por siempre estar ahí para mí y por practicar conmigo, gracias por todo papá, te amo”, escribió el jovencito de 13 años.

VER GALERÍA El actor siempre ha apoyado la carrera de su hijo en béisbol y el joven le agradeció por ello. Foto: christopherlevy

El mensaje del hijo de William no terminó ahí, pues reconoció que su padre ha sido un gran impulsor en su carrera deportiva. “Gracias por llevarme a las jaulas de bateo por las noches solo para que sea mejor cada día, gracias, papá. Te adoro. Ese doble fue para ti y espero poder hacer más por ti. Feliz día, papá. Espero que tengas el mejor día de todos”.

Conmovido por el mensaje de su hijo, el actor de telenovelas como Cuidado con el ángel, respondió a la publicación, algo que usualmente no suele hacer, a menos que sean cosas relacionadas a sus hijos. “Mi niño, te amo muchísimo. ¡Eres mi campeón! Gracias por ser el mejor hijo que un padre podría pedir. Estoy tan orgulloso de ti. Que Dios te bendiga y te proteja, hijo mío. Te amo. Eres mi jugador favorito en el mundo”, publicó Levy debajo del post de ‘Tophy’.

VER GALERÍA

Elizabeth Gutiérrez, madre de los hijos del actor de origen cubano, también se emocionó por el gesto de su hijo hacia su padre y únicamente atinó a poner un like en señal de aprobación.

La princesa de casa

Pero ‘Tophy’ no fue el único que felicitó a su padre por la festividad anual. Alos buenos deseos cargados de cariño también se unió Kailey, la hija menor de la pareja. La niña de 9 años –quien también tiene una cuenta en redes sociales—dio a conocer un par de fotos inéditas con su papá, así como un bonito mensaje, el cual mereció no solo el like de William, sino también el de su mamá. “¡Feliz Día al mejor papá del mundo! Te amo mucho papi, eres el mejor, el más divertido y el más cuidadoso de todos. Gracias por estar ahí cuando lo he necesitado, gracias por todo papi”.

VER GALERÍA

“Te amo, princesa. Eres la mejor hija del mundo. Te amo muchísimo. Gracias por todos tus cariñitos”, se lee en el mensaje de Kailey dedicado su papá.