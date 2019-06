¡Arrasando en el Internet! Shakira dejó sin aliento a sus fans una vez más al compartir uno de sus videos más sensuales. En el clip –el cual cuenta con más de 10 millones de reproducciones—la colombiana aparece modelando un bikini rosado con unos divertidos flecos. Curiosamente, este diseño fue realizado por la propia cantante quien dejó ver que su creatividad no solo se limita a la música, sino también al mundo de la moda.

Con sus famosos movimientos de cadera, ‘Shak’ presume su creación, la cual dejó fascinados a sus fans. “¿Qué les parece este vestido de baño que diseñé?”, escribió la intérprete de Chantaje junto al video de unos cuantos segundos.

Parece que la artista de origen colombiano quedó encantada con su original traje de baño, pues horas más tarde compartió una fotografía en la que luce el bikini con flecos, el cual podría ser una de las tendencias para este verano. “Ok... última foto en vestido de baño... por ahora. Solo una pregunta: ¿quién quiere que le diseñe uno?”, agregó junto a la imagen.

Así mantiene su esbelta silueta

A sus 42 años, Shakira presumió no solo un sensual bikini, sino una espectacular silueta, la cual es fruto de un sano régimen alimenticio, así como de una serie de rutinas que la mantienen en forma. Box, cardio, spinning, danza, tenis… la colombiana tiene un amplio abanico de actividades gracias a las que se mantiene activa y radiante.

A diferencia de muchas celebridades que se enfocan solo en una disciplina, la cantante compartió que ella prefiere tener varias opciones. “Cambio todos los días, así no me aburro. Hago un poco de boxeo, un poco de baile, a veces tenis o me voy al gimnasio”, indicó la artista a HELLO Fashion.

Recientemente, Shakira compartió en sus redes sociales uno de sus nuevos intereses deportivos: el boxeo. Con un par de guantes de box y toda la actitud, Shakira hizo gala de sus habilidades, demostrando que puedo hacer unos buenos jabs.