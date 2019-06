Tras varios rumores en las últimas horas, este jueves 13 de junio se confirmó la muerte de la actriz Edith González, quien dio una dura batalla contra el cáncer. La periodista mexicana Mara Patricia Castañeda confirmó la información sobre el fallecimiento de la estrella de telenovelas, quien perdió la vida a los 54 años.

Mara Patricia Castañeda dio algunos detalles sobre la muerte de Edith. La periodista reveló en una llamada telefónica al matutino de HOY (Televisa) que el fallecimiento se dio en la madrugada de hoy en el Hospital Ángeles Interlomas, en la Ciudad de México. Detalló que la actriz Leticia Calderón, quien era una de las amigas más cercanas a Edith, fue quien tuvo la información de primera mano y le pidió a Mara que fuera ella quien revelara esta triste información.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero esta podría estar relacionada con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2016.

Según los últimos reportes, el cuerpo de la actriz será llevado al Panteón Francés, en la Ciudad de México, donde sus amigos y familiares le darán el último adiós. El día de mañana, se llevará a cabo el homenaje en el Teatro Jorge Negrete.

Estrella de cine, novelas, series y teatro

En abril pasado, se había dado a conocer que Edith habría sufrido una recaída en el cáncer, sin embargo, fue ella quien se encargó de desmentir esa noticia a través de sus redes sociales. “No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó, porque esto no se puede desmentir, se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó, pues no pasó y ya”.

Edith González Fuentes nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Desde temprana edad, su carisma y belleza llamaron la atención y fue así como poco a poco comenzó a conseguir papeles infantiles en algunas películas en la década de los setenta. Su gran momento llegó cuando apareció como estrella de telenovelas. Los ricos también lloran (1979), Bianca Vidal (1982) y Corazón salvaje (1993) fueron algunas de sus novelas más exitosas.

También fue protagonista de varias series de televisión como y en teatro, tuvo una de las actuaciones más memorables en Aventurera, en la que robó los corazones de los mexicanos en Elena Tejero.

Le sobreviven su marido, Lorenzo Lazo y su hija Constanza.