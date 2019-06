Michelle Renaud lo ha dicho y seguirá afirmándolo por el resto de su vida: lo mejor que le pudo haber pasado, fue el nacimiento de su hijo Marcelo. El pequeño de dos años, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado, le provoca una sonrisa inigualable que no cambiaría por nada del mundo. Aunque en ocasiones se deba enfrentar a algunos comentarios que cuestionan sus decisiones.

La protagonista de La Reina Soy Yo, reveló los motivos que más trabajo le cuestan como mamá, y la mayoría tienen poco que ver con el comportamiento de su hijo o los momentos en casa. "Mi hijo es vegano. Eso ha sido un reto porque la gente a su alrededor siempre tiene alguna opinión crítica que decir", contó la mexicana a Mamás Latinas.

"Entonces ha sido un reto el tener la información necesaria para que jamás ningún comentario me mueva y sepa que estoy haciendo lo correcto, y que aparte, mi hijo lo refleja porque es súper saludable", agregó sobre los comentarios que ha recibido de la gente que no ve con buenos ojos su decisión.

Michelle contó que en cuestiones de sueño vio un gran cambio desde el 12 de marzo de 2017, día en el que recibió a la cigüeña. "Como he trabajado siempre, tengo que equilibrar entre el salir tarde de llamados y llegar a casa a no dormir", explicó.

Con un poco de humor, detalló el porqué de esta situación: "Después párate temprano para trabajar. Creo que ya asumí que ya no voy a dormir, ya estoy haciendo las pases con no dormir".

Otro de los retos que vive Michelle es el equilibrio entre su carrera y su papel como mamá, mismo que ha logrado combinar hasta ahora. "Ha sido un reto el poder balancear las dos cosas tan importantes que tengo en mi vida, que es primero mi hijo y después mi carrera, y no fallar en ninguna de las dos", dijo.

Sobre este tema en particular, la actriz contó en una entrevista con HOLA! USA que no ha sido tan difícil. "Lo bueno es que tengo la posibilidad de llevar a Marcelo al set y que me acompañe cuando no está en la escuela.

"Independientemente de que esté grabando o haciendo lo que sea, estoy todo el tiempo enterada de qué está haciendo mi bebé, al pendiente de su educación, en todo. No sé cómo le hago, me divido en dos", agregó.

Un cálido consejo de mamá a mamá

Michelle Renaud lo tiene claro: cuando se trata de su hijo, nadie sabe más del tema que ella misma. Y eso mismo aconsejó a sus seguidoras que viven en carne propia la dicha de ser mamá. "El mejor consejo que daría como mamá es que nadie conoce a tu bebé más que tú, mamá, que tú lo hiciste. Que no escuchemos. Generalmente cuando nace el bebé todo el mundo quiere decirte qué comes y qué hacerle", agregó para HOLA! USA, en donde confesó que le gustaría volver a ser mamá.

"¡Claro que me encantaría tener otro bebé! Mi rol favorito en la vida es ser mamá y lo más bonito que tengo en la vida son mis hermanos y me encantaría regalarle hermanos a mi bebé", replicó emocionada al hablar de un segundo bebé.