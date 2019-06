Para Khloé Kardashian no ha sido nada fácil dar vuelta a la página sobre su situación con Tristán Thompson. Para la socialité fue un golpe duro enterarse de que el padre de su hija, True, había sido captado en actitud comprometedora con Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de su famosa hermana, Kylie Jenner. Khloé, al parecer, ha dado muchas vueltas al asunto y en una de sus conclusiones se dio cuenta de que ella pudo haber jugado un papel importante en la separación de Tristan con su ex, Jordan Craig.

Después de que se revelara que Jordan Craig había tenido complicaciones en su embarazo al descubrir que Tristan le había sido infiel con Khloé, la empresaria rompió el silencio. La hermana de Kim Kardashian recordó cómo fue que iniciaron las cosas entre ella y Thompson. "MI VERDAD ES: Conocí a Tristan porque ÉL decidió ir a una cita a ciegas conmigo. Un amigo en común lo preparó todo. Después de algunas citas, Tristan me dijo que tenía una ex y que estaba embarazada", explicó Khloé.

"Obviamente tuve muchas dudas sobre la continuidad de nuestra relación", agregó sobre las cuestiones que pasaron por su mente en aquel entonces, cuando entre ellos sólo había atracción y no una historia juntos.

"Me prometió que su relación había terminado mucho antes de habernos conocido. Me hizo hablar con su círculo más cercano. Me enseñó pruebas (correspondencia privada entre ambos) y me puso en contacto con sus abogados para demostrarme su versión", continuó la hija de Kris Jenner.

Khloé, quien evidentemente sentía algo por el basquetbolista, creyó las palabras de Tristan después de que sus seres más cercanos hablaran con ella. "Sus mejores amigos, sus socios y hasta su madre me dijeron que su ex y él ya habían roto cuando nos conocimos", reveló en la publicación en la que sus palabras pintadas de blanco resaltan en un fondo negro.

Khloé, con Jordan Craig en la mente

Después del torbellino de emociones que Tristan le ha hecho pasar a Khloé, la empresaria no puede evitar pensar en que al momento de haberse conocido, la ex del deportista habría pasado por lo mismo que pasó ella hace unos meses.

"¡Ésta es mi verdad! La verdad en la cual creí y confié. Si por algún motivo ésta no es la verdad, lo siento total y profundamente y su círculo cercano me habría mentido en algo así. Rezo porque mi verdad sea real. El Señor sabe que rezo, pero la verdad es que ya no sé qué creer", agregó Khloé en una de sus publicaciones.

La integrante del clan Kardashian-Jenner finalizó sin mencionar a Jordan: "Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento mucho. Siento mucho el dolor que se pueda haber creado por todo esto. Ninguna mujer merece pasar por algo así. Ésta es MI VERDAD".

El dolor de Khloé, aunque es profundo, no es novedad para sus seguidores o su familia. Días antes de que naciera la pequeña True, se revelaron evidencias de Tristan Thompson siendo infiel. La situación afectó demasiado a Khloé, quien no vivió en plenitud el día más feliz de su vida al convertirse en mamá.

A pesar de todo, la menor de las Kardashian perdonó la conducta de Tristan Thompson, y volvieron a figurar como pareja, felices de haber creado una familia juntos. Aquellas imágenes quedaron atrás luego del escándalo que a principios de año lo vinculó con Jordyn Woods, el que fue definitivo para que Khloé pusiera punto final a su relación.

