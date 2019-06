Sofia Vergara ama estar bajo los reflectores y dar lo mejor de sí misma cuando encarna a algún personaje para el cine o la televisión. Sin embargo, esta pasión que ha guiado su vida por completo y que la hace acreedora a una fama especial en Hollywood, también le ha causado rosácea, una enfermedad en la piel con la que ha batallado desde hace casi una década.

La actriz colombiana confesó en una entrevista con Who What Wear que esta enfermedad le deja la piel muy roja, pues los vasos sanguíneos se dilatan, lo que también ocasiona acné y una extrema sensibilidad en la piel.

“He luchado con eso durante seis o siete años. Es difícil porque realmente me pongo muy roja, así que me di cuenta que tengo que tratar mi piel como piel sensible, cosa que no hacía antes", confesó.

La esposa de Joe Maganiello, además ha tenido que cambiar los productos de belleza en los que tanto confiaba, pues hay algunos que le ocasionan reacciones secundarias. "Amaba los productos y probaba de todo, lo que me digas. Si me decías que me pusiera cemento debajo de los ojos, lo hacía. Desafortunadamente terminó toda esa diversión".

Además de tratamientos, la actriz de Modern Family ha recurrido a nuevos productos para mantener su piel sana. "Ya no puedo usar hidratantes o aceites pesados. Lo tengo que mantener simple", explicó.

Los cuidados de Sofia Vergara para una piel saludable

Incluso antes de saber que tenía esa enfermedad, Sofia Vergara hacía caso a las recomendaciones para cuidar la piel de su cara, mismas que ahora enfatiza. Para una piel sensible, explicó: "Soy muy religiosa en cuanto a quitarme el maquillaje por las noches. No me expongo al sol, nada que sea un misterio", agregó.

En su lista de cuidados, la actriz que en julio cumplirá 47 años, agregó que duerme bien, no bebé demasiado y, además de no dormir con maquillaje, no sale da casa sin bloqueador solar. Con esos cuidados, Sofia puede disfrutar de los días soleados sin ninguna preocupación.

