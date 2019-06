Al fin sabemos los planes de Jennifer Lopez por su cumpleaños 50… y no es lo que imaginas

Dentro de unas semanas, Jennifer Lopez celebrará uno de sus cumpleaños más especiales. La cantante llegará a los 50 años el próximo 24 de julio y en lo que llega la fecha, se ha embarcado en su gira It's My Party: The Live Celebration con motivo con la cual está celebrando por todo lo alto su llegada al ‘quinto piso’. Además de estar inmersa en sus presentaciones por Estados Unidos y algunas ciudades por Europa y Asia, Jennifer tendrá tiempo para disfrutar de su día especial rodeada de los suyos; su prometido, Alex Rodriguez, así como sus hijos.

¿Cuáles son los planes para su cumpleaños? La cantante tendrá una doble celebración, pues festejará su gran día junto al cumpleaños de su novio, pues solo se llevan tres días de diferencia entre ellos.

Jennifer contó sus planes a Entertainment Tonight para esos días de celebración, los cuales seguramente estarán llenos de lindos detalles. “Bueno, mi cumpleaños es el día 24 y el suyo (el de su prometido Alex Rodríguez) es el 27. Acabaremos el tour en Miami los días 25, 26 y 27, por lo que, aunque esté libre en mi cumpleaños, luego me toca hacer tres shows seguidos en Miami. El último concierto coincide con su cumpleaños, así que festejaremos los dos ese día”.

¿Y que hará el día exacto de su cumpleaños? Nada de grandes festejos hasta altas horas de la noche, Jennifer solo quiere descansar. “Creo que mi cumpleaños me lo tomaré como en plan ‘Déjenme que me tumbe un rato con los pies en alto, que estoy muy cansada’”, indicó ‘Jenn’.

“Ese va a ser el mejor regalo posible antes de tener que volver al trabajo con tres espectáculos uno detrás de otro”. Y es que el 24 de julio tendrá el día libre para soplar las velitas de su pastel… pero al día siguiente seguirá con sus shows en Miami, en el American Airlines Arena.

Su seguidor #1

Después de su festejo doble con A-Rod y sus hijos, Jennifer viajará a Europa para seguir con las presentaciones de la gira, y todavía no se sabe si en esta nueva aventura musical estará acompañado por su futuro esposo.

“Al día siguiente de la fiesta me voy directo para Europa”, dijo la intérprete de Dance Again. La cantante también se refirió a Alex como el más orgulloso de su éxito. “Es mi fan número uno, el que me respalda en todo momento, y creo que no hay otra persona que se sienta más orgullosa de lo que hago que Alex, y eso es una buena señal”.