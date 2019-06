Jacky Bracamontes y la gran lección que recibió de su hija al hablar de su hermanito en el cielo

En 2013, Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes vivían uno de los momentos más agridulces de su vida. Y es que el matrimonio estaba muy feliz por recibir a sus primogénitos, Jacky y Martín, sin embargo, el pequeño no resistió a sus primeros días en el mundo y lamentablemente murió. Aunque sin duda alguna fue un golpe muy duro para la presentadora, el tener entre sus brazos a su primogénita la hizo salir adelante.

VER GALERÍA

A seis años de distancia y convertida en mamá de cinco bellas niñas, Jacky vuelve a hablar de la pérdida su primogénito, pero ahora desde una nueva perspectiva, gracias a la lección que recibió de su hijita mayor. En entrevista con el programa Hoy (Televisa) la también actriz platicó sobre el emotivo momento que vivió hace unos días al lado de sus pequeñas. “Después de rezar con mis hijas, contamos anécdotas. Entonces Jacky me dice: ‘mamá, ¿me puedes platicar la anécdota de cuando nací yo?’ Y ya le platiqué tal cual como fue todo”, comentó.

VER GALERÍA

Sin embargo, fue la pregunta que le haría ‘mini Jacky’, tras su relato, la que la dejaría sin respuestas. “(Mi hija) me pregunta muy chistosa: ‘mami, ¿por qué Diosito decidió que mi hermano se fuera al cielo?”, contó la hermosa mexicana completamente conmovida. “Sabes qué Jacky, no tengo esa respuesta, no sé. Dios a veces nos manda elecciones, Dios toma decisiones que a veces no entendemos, pero no sé qué responderte”, relató.

VER GALERÍA

Tras reflexionarlo un poco, a Jacky le vino una idea y les dijo a sus hijitas: “Pero lo que sí les puedo decir es que tienen un angelito divino, allá arriba cuidándonos a todas”. Fue entonces que la primogénita de la actriz le contestó: “¡Mamá! ya se porque Diosito decidió llevárselo: para tener un angelito que nos cuide”, contó la protagonista de telenovelas como Las Tontas No Van al Cielo al borde de las lágrimas y dándole toda la razón a su pequeña. “Jacky tienes toda la razón, no lo había pensado así”, puntualizó.

Más notas como esta:

- Con ilusión, Jacqueline Bracamontes anuncia la llegada de un nuevo bebé a su familia

- Así han sido los primeros meses de vida de las bellas mellizas de Jacqueline Bracamontes

La familia sigue creciendo

Desde la partida del pequeño Martín, la familia de Jacky y su marido ha crecido mucho. En los años siguientes del nacimiento de ‘Mini Jacky’ y su hermanito, se unieron al lindo clan las hermosa Carolina, Renata, Paula y Emilia. Y por si fuera poco, la actriz acaba de anunciar que la familia seguirá creciendo y que pronto se unirá un nuevo miembro.

VER GALERÍA

A través de sus redes, la exconductora de La Voz US (Telemundo) compartió con sus fans su alegría al enterarse que su hermano menor, Jesús Bracamontes, y su esposa Lorenia Martínez, se convertirían en padres por primera vez, a poco más de un año de haber celebrado su boda.