La hija de Kim Kardashian está fascinada con el impecable abrigo 'faux fur' de su mamá

La hija de Kim Kardashian ha protagonizado de nueva cuenta un momento fashionista al revivir un look de su mamá. Parece que North West, quien en unos días celebrará su cumpleaños número 6, tiene una fascinanción con el clóset de su mamá. A través de sus redes sociales, la socialité de 38 años compartió una fotografía en la que mostró a su hija usando un abrigo de faux fur y una gorra negra. Curiosamente este fue el mismo outfit con el que Kim fue fotografiada recorriendo las calles de Nueva York en febrero de 2016.

En un mensaje, publicado junto con la imagen, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se mostró divertida por la elección de vestuario de su hija, además de dejar en claro que la prenda no era derivada de un producto animal, sino que se trataba de un material sintético. También añadió que, en pro al medio ambiente, algunas de sus piezas favoritas –que eran de pieles de animales—fueron realizadas en faux fur.

La imagen publicada por Kim obtuvo en solo unas horas miles de 'me gusta', entre los que estaban los de sus hermanas, Khloé y Kourtney Kardashian, así como el de su mamá, Kris Jenner.

Adicta al guardarropa de mamá

En más de una ocasión, la también empresaria ha compartido con sus fans el gusto que ha adquirido su hija por sus prendas, joyas y calzado. ¡Cómo olvidar la rabieta por las botas rosas de animal print! Hace poco más de dos meses, Kim 'atrapó' a su hija usando sus altísimas botas rosas de pitón.

De momento, a la madre de cuatro niños le pareció algo súper cómico, pero cuando le llamó la atención a la niña, jamás imaginó su reacción. North trató de salir corriendo con las botas y al final, hizo un gran berrinche... como cualquier niña de su edad.

