Lucero marcó una época del cine mexicano cuando de pequeña protagonizó algunas películas al lado de Luis Miguel y Pedro Fernández. En ese entonces, a la cantante la relacionaron sentimentalmente con sus compañeros de set, un rumor que desde hace varios años iba de la mano de su nombre. Ahora, con la nostalgia a flor de piel y los recuerdos más divertidos de sus días frente a las cámaras, la llamada Novia de México reveló cómo fue su relación con ambos cantantes y si es que fue novia de alguno de ellos.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Lucero abrió su corazón para recordar cómo fue su adolescencia junto a los dos chicos más populares de ese tiempo. La cantante reveló que hubo mucha más química con Pedro Fernández que con Luis Miguel. “Con Pedro sí hubo más… convivimos más, porque Pedro y yo hicimos dos películas, con Mickey nada más una. Entonces convivimos más", recordó.

En un breve vistazo al pasado, Lucero confesó que entre ella y Luis Miguel hubo un chispazo, en especial en 1985 cuando protagonizaron Fiebre de Amor. “Yo creo que sí había, como que nos gustábamos y nos caíamos súper bien, pero yo creo que, en el fondo, teníamos la idea de no, no vamos a ser novios oficiales”, dijo.

Aunque había atracción entre los dos, Lucero sabía que no sería novia del famoso cantante porque, a pesar de tener tan sólo 15 años, estaban llenos de trabajo. Eso sí, se convirtieron en muy buenos amigos. Y aunque la relación entre ambos era muy buena, el tiempo se encargó de separar sus caminos.

“A Luis Miguel hace muchos años que no lo veo, mucho, mucho tiempo. Alguna vez nos encontramos en Argentina, pero yo creo que yo todavía estaba soltera, o sea años... y no lo he vuelto a ver", contó sobre el cantante y los tiempos en los que aún no se casaba con Mauel Mijares, con quien duró en matrimonio por 13 años y tuvo dos hijos: José Manuel y Lucero. A la fecha, la cantante se lleva de maravilla con su ex.

Amigos de la infancia

A pesar de que cada quien siguió con su vida en el mundo del espectáculo, los recuerdos permanecen en el corazón de Lucero y no dudaría en saludar muy emocionada a Luis Miguel si es que llegaran a coincidir.

“Si nos vemos, yo sé que nos queremos mucho, es como de estos cariños de toda la vida, por eso yo jamás podría opinar, ni decir de él… Es un artistazo, es un hombre que ha logrado cosas impresionantes. Igual que Pedro, que fueron mis amigos de chiquitos", expresó la hoy pareja de Michel Kuri.

Al igual que Luis Miguel, Lucero creó una gran amistad con Pedro Fernández, con quien sí ha tenido el gusto de reencontrarse de forma más frecuente. Con él, aseguró la artista, a la fecha hay una relación de cordialidad y cariño que nació desde que rodaron las películas Coqueta y Delincuente.