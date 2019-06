Enrique Iglesias compartió cómo recuperó el corazón de Anna Kournikova tras una crisis de pareja

En pleno concierto, Enrique Iglesias abrió su corazón, y como nunca, habló de su relación con Anna Kournikova. El cantante y la extenista rusa tienen un noviazgo desde hace más de 17 años y durante ese tiempo –y como en toda relación—han vivido momentos difíciles y unos muy felices, como el nacimiento de sus dos hijos, Lucy y Nicholas, en diciembre de 2017.

El intérprete de Súbeme la radio compartió con su público uno de esos complicados episodios que toda pareja ha llegado a vivir en algún punto de su noviazgo. “Llevo 17 años con mi novia; 17 años. Ha habido momentos buenos, momentos malos”, reveló. “Momentos que me quiere terminar. ‘No quiero más’”, expresó el español.

Iglesias, de 44 años, detalló que en una ocasión la también modelo decidió poner punto final a su noviazgo y que, para recuperar su amor, él creó el tema Enamorado por primera vez. La canción funcionó de maravilla, pues siguen juntos y más felices que nunca en su nueva faceta como padres. “Hubo una vez; bueno, dos veces en específico que me dijo ‘ya, no más’”, indicó. “Y me acuerdo, esto es de verdad, que escribí esta canción para pedir perdón. Esta es mi terapia escribir”.

Discreto con su vida privada

A lo largo de su exitosa trayectoria, el intérprete de 44 años se ha distinguido por proteger su privacidad, al punto de que fue toda una sorpresa para sus fans y los medios el anuncio del nacimiento de sus hijos. Tan solo unos meses después del nacimiento de sus hijos, el cantante rompió el silencio y en un show en Budapest, Hungría, se pronunció sobre la alegría de ser padre y lo mucho que amaba a su pareja.

“Me convertí en padre hace 12 semanas y les puedo decir dos cosas, sin la menor duda… Amo a mis bebés. Los amo mucho”. Emocionado, añadió: “Bueno, tres cosas. Amo a mi chica y los súper amo a ustedes por estar acá esta noche. Gracias por su lealtad”.

La historia de Enrique y Anna se comenzó a escribir en 2001, cuando se conocieron en Miami, durante la grabación del videoclip Escape.