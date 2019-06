La razón por la que Jennifer Lopez dejará su lujoso hogar y vivirá en un autobús ¡por dos meses!

Jennifer Lopez arrancó el pasado 7 de junio la gira más especial de toda su carrera; se trata del tour It's My Party: The Live Celebration, con el cual celebrará su cumpleaños número 50. Por cerca de dos meses, la llamada ‘Diva del Bronx’ recorrerá varias partes del mundo llevando lo mejor de su música. Tan solo en Estados Unidos, Jennifer se presentará en 20 ciudades y para fines prácticos, ella y su equipo decidieron que lo mejor era transportarse de un lugar a otro en un autobús, ¡como una banda de rock!

VER GALERÍA

Así que, por dos meses, JLo y su equipo –además de sus mellizos, Emme y Max –vivirán en ese autobús, el cual ha sido adaptado con comodidades y lujos para la cantante y los suyos. Lo más probable es que a lo largo del verano, el prometido de la cantante, Alex Rodriguez, acompañado por sus dos hijas, Natasha y Ella, se integran a la caravana de Jennifer y la acompañen en algunas de las fechas de sus presentaciones, y por supuesto en su día especial, el 24 de julio, fecha en la que cumplirá 50 años.

VER GALERÍA

Ese día, la cantante no tiene conciertos programados y pareciera que celebrará su cumpleaños en Florida, ya que un día antes se presentará en la ciudad de Orlando y a partir del 25 de julio tiene tres conciertos pautados en Miami.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Jennifer Lopez cae rendida ante el talento de su hija Emme, en el debut de su gira ‘It’s my party’

- El increíble momento en el que Alex Rodriguez predijo su relación con Jennifer Lopez

Empezando con el pie derecho

En el arranque de su gira, Jennifer Lopez tuvo una noche de emociones encontradas. El pasado viernes 7 de junio, la cantante hizo vibrar el recinto The Forum de Los Ángeles con una espectacular presentación, la cual contó con una invitada especial: su pequeña hija Emme, de 11 años. Madre e hija tomaron el escenario luciendo matching outfits con vestidos rojos de tul y sorprendieron a la audiencia al interpretar Limitless, tema de la película Second Act, protagonizada por JLo.