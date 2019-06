Bienvenido Mr West! Kim Kardashian ha publicado un precioso primer plano de su cuarto hijo junto a Kanye West. “Psalm Ye”, escribió la estrella the Keeping Up with the Kardashians junto a la foto de su bebé de cuatro semanas. En la imagen, el pequeño Psalm duerme plácidamente con sus manitas tras la cabeza. El miembro más reciente del clan West es muy parecido a su hermanita Chicago. La estrella de reality show y el famosísimo rapero dieron la bienvenida a su cuarto hijo gracias a un vientre de alquiler el pasado 10 de mayo.

Al ver al pequeño por primera vez, Kim compartió con sus emociones con sus fans: “¡Ya está aquí, y es perfecto!”. La celebridad añadió: “Y es el gemelo de Chicago. Estoy segura de que cambiará mucho, pero por ahora, luce igual que ella”. Tan sólo días después de la llegada de Psalm, Kim publicó la primera imagen del bebé y reveló el curioso nombre elegido. “Maravilloso día de la madre con la llegada de nuestro cuarto hijo. Hemos sido bendecidos inmensamente. Tenemos todo lo que necesitamos”, escribió el diseñador de Yeezy al respecto. Sobre los mensajes, la imagen de Psalm durmiendo profundamente en su cunita.

El pasado mes, Kris Jenner, la madre de Kim, explicó el significado del nombre de su décimo nieto: “Se inspiraron en el libro de salmos (book of psalms) de la biblia”, explicó a Entertainment Tonight. “Creo que es una manera maravillosa de celebrar cómo se sienten. El bebé es una bendición, así que es perfecto. Es adorable”. KiYe tienen otros tres hijos, North, de 5 años, Saint, de tres y Chicago, que tiene un añito.

En 2018, la estrella de Keeping Up with the Kardashians reveló en su página web lo que la maternidad representa para ella: “Amo a mis hijos incondicionalmente. Pase lo que pase, les querré siempre y les apoyaré en cualquier cosa que elijan hacer en la vida”. Mirando al pasado, añadió: “Mi familia estaba muy unida cuando era pequeña, y ahora que soy madre, entiendo perfectamente el vínculo tan fuerte que mis padres establecieron con nosotros. Puede haber altibajos cuando se trata de niños, pero siempre aprendo tanto de ellos. Ser madre es el trabajo más importante que tengo”.