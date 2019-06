París es la ciudad más romántica por excelencia y en ella se albergan millones de historias inspiradoras como la que Serena Williams recién compartió con sus seguidores. A las afueras del hotel Península, Serena guarda un recuerdo muy especial junto a su esposo, Alexis Ohanian. Por ello, regresar a este lugar que considera como su segundo hogar, la inspiró a contar al mundo una de las anécdotas más tiernas de aquellos días de su noviazgo entre 2015 y 2017.

VER GALERÍA

Cuatro años después de su primer encuentro, no hay duda de que Serena Williams y Alexis Ohanian están más enamorados que nunca. Y eso se nota en la imagen que la tenista compartió en redes sociales, en donde abraza con ternura a su esposo en las calles de París.

Loading the player...

La imagen podría haber sido una más de su álbum virtual, de no ser por la bella historia que ambos llevan en su corazón. "¡Te acuerdas de cuando te pedí que me contaras una historia a las 2 de la mañana a las afueras de nuestro hotel?", escribió la tenista directamente a su esposo. Serena continuó: "¿Te acuerdas que me quedé dormida de pie y en tus brazos?".

Notas relacionadas:

- Archie Harrison recibe la visita especial de Serena Williams y su familia

- Serena Williams y el emotivo mensaje que recibió de su esposo a un año de luchar por su vida

A la par de las palabras de Serena, la fotografía que hoy decora aquel recuerdo emana romanticismo y un amor tan puro que para sus fans se convirtió en una meta personal. Serena y Alexis se miran de frente y a los ojos en un momento decorado por la noche parisina afuera del mismo hotel en el que sucedió esa bella historia entre los dos y que recordarán por el resto de sus vidas.

VER GALERÍA

Serena Williams y Alexis Ohanian, una familia llena de amor

Serena Williams y Alexis Ohanian se casaron en noviembre de 2017, dos años después de que sus vidas coincidieran por casualidad en el hotel Cavalieri en Roma. Alexis estaba sentado en la mesa de al lado de Serena y sus amigas, y después de tratar de ahuyentarlo con una broma, lo invitaron a unirse a ellas en su mesa. Desde entonces, la pareja es inseparable.

Su amor se extendió más allá de la propuesta de matrimonio que Alexis hizo en el mismo lugar en donde se conocieron. En septiembre de 2017, la pareja dio la bienvenida a su hija en común, Alexis Ohanian Jr., una pequeñita que de inmediato se convirtió en la protagonista de las publicaciones de mamá y papá.

VER GALERÍA