Shaila Dúrcal asegura que se ha recuperado, tras el incidente en el que perdió parte de su dedo

A casi un año del lamentable incidente en el que perdió parte de su dedo índice, Shaila Dúrcal se encuentra muy optimista respecto a su estado físico y emocional, luego de someterse a una cirugía con la que al parecer ha conseguido recuperarse completamente. Con el buen humor que la caracteriza, la española ha hablado sobre cómo ha sido este proceso y del estatus de su estado hasta el momento.

VER GALERÍA

Sonriente como siempre, la cantante reveló que tras el incidente, tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva con la que ha quedado muy satisfecha. “Me operaron para que estuviera bien, para recuperarme y ya está. Ahora estoy con la rehabilitación, pero todo bien”, dijo en entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca).

Loading the player...

Al ser cuestionada sobre si la pérdida de una parte de su cuerpo le ha generado algún cambio en su estado anímico, la hija de la legendaria Rocío Dúrcal fue contundente. “(Estoy) Bien. ¿No me ves con la sonrisa que me caracteriza?”, dijo. Y por si aún quedaban dudas respecto a su buen humor, Shaila bromeó: “Me arreglaron mi dedito, está muy bonito. Me ahorro manicure”, agregó entre risas.

VER GALERÍA

A pesar de lo aparatoso que resultó ser el incidente y de lo doloroso que pudo ser la recuperación, Shaila ha demostrado ser una mujer muy profesional y no ha dejado el trabajo del lado. Incluso días después de haber dado a conocer lo que le había pasado, se dejó ver de lo más inspirada ensayando para la gira que haría por Estados Unidos. De hecho, la intérprete de Convénceme no ha cambiado el ritmo en su vida y actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo Una Noche No Me Basta, el cual interpreta a dueto con Simón León.

Más notas como esta:

- Shaila Dúrcal comparte su proceso de recuperación tras perder un dedo

- A 11 años de la muerte de Rocío Dúrcal, sus hijas Carmen y Shaila, la recuerdan con cariño

Siempre divertida, a pesar de las circunstancias

Sin duda alguna, el episodio que Shaila vivió en agosto del año pasado debió ser algo muy traumático. Sin embargo, la hermosa cantante ha enfrentado todo este proceso con mucho optimismo, y sobre todo, con buen humor.

VER GALERÍA

Y es que la cantante se ha mostrado divertida, a pesar de los malos ratos que ha pasado derivados del incidente. A través de sus redes sociales, la artista compartió una simpática fotografía en la que muestra su mano afectada, vendada en una posición que solo le deja libre el pulgar y el meñique y la que ha acompañado solo con unos emojis de una manita en la misma posición y un corazón.