El hijo de Alejandra Espinoza, Matteo, tiene un mensaje para ella, ¿qué será lo que le dijo?

La modelo y presentadora Alejandra Espinoza ha manifestado en varias ocasiones que es una amante de la música, es por ello que se encuentra muy feliz al frente de la conducción del nuevo proyecto de Univision, La reina de la canción. Como era de esperarse, esa pasión melómana se la ha transmitido a su hijo, Matteo, quien ha demostrado su talento nato para el canto y el baile.

En ese sentido, los gustos en materia de música para el pequeño van desde canciones clásicas a lo actual. Y es que hace no mucho, la exreina de Nuestra Belleza Latina presumía con ternura lo mucho que le gusta a Matteo una de las icónicas canciones del clásico programa El chavo del 8. También, el pequeño le dio una serenata a su madre al compás de las letras románticas del cantante español Raphael.

En su más reciente publicación, la mexicana volvió a cautivar a sus más de 2.7 millones de followers con un video en el que se aprecia a Matteo muy inspirado cantando ahora un tema del popular intérprete de música urbana Bad Bunny, demostrando que sus gustos musicales van creciendo a la misma velocidad en que él se hace más grandecito.

El mensaje para fue claro para su madre y musicalmente le dijo que ya "no es un bebé". “No me vuelvas decir bebé, ya tú lo sabe’ que yo no estoy ni un poquito pa’ ti”, canta a voz en cuello en hijo de Alejandra haciendo gala de sus gustos eclécticos y modernos. El simpático video fue grabado durante un viaje en auto en el que madre e hijo comparten un día muy especial.

El asombro de "Ale" quedó plasmado en este mensaje, que aparece en uno de los graciosos clips que subió en sus historias de Instagram. “Yo lo dejé con sus primos cantando el chavo del 8”, escribió sorprendida.

A sus 4 años y de manera muy natural, el hijo de la presentadora se ha ganado el corazón de sus seguidores con sus inocentes ocurrencias, quienes siempre se rinden a sus encantos por sus originales muestras de ingenio para la diversión. Asimismo, detalle a resaltar en su interpretación es la actitud en la mirada del niño que son de lo más tiernas, tratando de imitar los clásicos gestos de los cantantes de música urbana.

También le gusta el baile

El primogénito de Alejandra Espinoza no solo ha demostrado tener aptitudes para el canto. Así como el lado musical lo ha heredado de su madre, Matteo también tiene un talento natural para el baile. No en vano es hijo del coreógrafo Aníbal Marrero, es por ello que esa facetas han quedado registradas en su propia cuenta de Instagram.

Asimismo, el pequeño cumple con sus entrenamientos de karate y otras disciplinas que lo están preparando para el futuro de manera sana y entretenida.