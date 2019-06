Marlene Favela no podría estar más feliz. Y es que a unos meses de haber sorprendido con la noticia de su embarazo, la actriz vuelve a traer buenas noticias y en esta ocasión, ha sido para revelar el sexo y el nombre de su bebé, el cual se espera nazca en los próximos meses.

Marlene Favela sorprendió a su familia, amigos y seguidores con la noticia de que se convertirá en madre ¡de una niña! Video: @marlenefavela

La bella mexicana quiso compartir su emoción con todos sus seguidores y a través de sus redes sociales publicó un video en el que muestra como sorprendió a sus familiares y amigos con la noticia de que próximamente se convertirá en madre ¡de una niña! Así lo hizo saber al dejar salir de una cajita sorpresa algunos globos de color rosa con los que anunciaba le pronta llegada de la bebé.

Marlene también reveló que Bella es el nombre que junto a su marido, el empresario George Seely, han elegido para la nueva integrante de su familia, a quien por cierto, ya le han creado su propio perfil en redes sociales, el cual seguro estrenarán el día en que la bebé llegué a este mundo.

En los videos y fotografías que compartió la actriz, es posible ver que su pancita de embarazo aún no es obvia, a pesar de llevar puesto un top que deja al descubierto su abdomen. De hecho, la hermosa Marlene luce de lo más delgada y con una pronunciada cinturita, como si su embarazo no existiera.

Una verdadera sorpresa

Fue en abril de este año cuando Marlene Favela dio a conocer que se encontraba en la dulce espera. En esa ocasión, la actriz de telenovelas confesó que la noticia la tomó por sorpresa, pues llevaba tan solo unos días de haber dejado los anticonceptivos y nunca se imaginó que su embarazo se daría tan rápido.

“Ni siquiera lo tenía en mente”, dijo en entrevista con People en Español. “Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo (es) el más feliz del mundo”, agregó.